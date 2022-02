El exviceministro de Minas Jorge Chávez Cresta aseguró que el actual ministro del sector, Carlos Palacios, no rechazó que se estén llevando a cabo designaciones con carácter partidario a favor de allegados a Perú Libre dentro del sector.

En declaraciones a RPP este sábado, un día después de presentar su carta de renuncia, Chávez Cresta dio detalles de la conversación que sostuvo con el ministro que asumió el cargo como parte del Gabinete de Aníbal Torres.

“(El ministro) no me refutó ninguno de los aspectos relacionados a las consignas partidarias. Ninguno. No hico mención a ello, sino simplemente trató de explicarme si podía contar con mis servicios más adelante, lo cual, como evidencio en mi carta de renuncia, no puede ser posible”, manifestó.

Jorge Chávez aseguró que el ministro Carlos Palacios no le refutó el hecho que habían designaciones con criterios partidarios. (RPP)

Jorge Chávez reiteró lo que expuso en su carta de renuncia; que hay un nombramiento de personas allegadas a Perú Libre como es el caso del jefe del Gabinete de Asesores, David Fernando Caballero Llanos, y el secretario general Loly Wider Herrera Lavado.

“Preocupa que también exista un copamiento en la parte administrativa y con una celeridad rápida. Resulta extraño que el nombramiento de funcionarios sea en el marco cuando una autoridad llega a ocupar el ministerio. Lo recomendable desde todo punto de vista es esperar el voto de confianza y ver cómo está funcionando el ministerio”, cuestionó.

El exviceministro dijo que Carlos Palacios, cuando le expresó sus críticas por los nombramientos de personas allegadas a Perú Libre sin experiencia, explicó estas acciones señalando que eran profesionales que no habían tenido la oportunidad de ejercer en este sector.

“Cuando le expresé esto al ministro, me manifestó que si bien es cierto que estaban designando a uno u otro funcionario, era porque no habían tenido la oportunidad de haber recibido, en el devenir de su desarrollo, por carencia económica o de oportunidades, ese desarrollo profesional [...] Pero no se puede colocar en puesto importantes del sector a personas no calificadas”, advirtió.