El candidato presidencial Vladimir Cerrón planteó la estatización del gas de Camisea, proyecto operado por un consorcio liderado por Pluspetrol.

Según el análisis de Videnza Instituto, entre 2004 y 2024 el proyecto Camisea aportó S/ 189 mil millones al PBI, lo que equivale a cerca del 2% del producto bruto interno.

Además, generó S/ 67 mil millones en regalías e impuesto a la renta, que financiaron transferencias a gobiernos regionales y locales.

El informe advierte que una eventual estatización implicaría modificar el esquema actual de asignación de riesgos, así como el modelo de inversión y financiamiento que ha sostenido el proyecto durante dos décadas.

Ahorro para usuarios

El estudio cita datos de Macroconsult que estiman que, entre 2004 y 2024, los usuarios del gas natural de Camisea ahorraron S/ 474 mil millones en conjunto.

Desagregado por sectores:

Usuarios eléctricos: S/ 293,956 millones

S/ 293,956 millones Industria y comercio: S/ 103,087 millones

S/ 103,087 millones Transporte: S/ 71,333 millones

S/ 71,333 millones Residencial: S/ 5,127 millones

Reducción de impuestos: efectos en los ingresos fiscales

Por su parte, el candidato presidencial Carlos Espá propuso eliminar 35 impuestos que considera “antitécnicos”, entre ellos reducir el Impuesto a la Renta del 30% al 25%.

El análisis de Videnza señala que estas medidas impactarían negativamente en la recaudación fiscal.

Según el Marco Macroeconómico Multianual citado en el informe, los ingresos del Gobierno General representan alrededor del 19,4% del PBI en 2025, por debajo del promedio de América Latina (23,3%) y de los países de la OCDE (39,3%).

Actualmente:

El IGV no solo financia al Gobierno Central, sino que 2 puntos porcentuales se destinan a municipalidades (FONCOMUN) y otros 2 puntos a gobiernos regionales.

Reducir un punto adicional del IGV para incentivar consumo implicaría menor disponibilidad de recursos para inversión pública y cierre de brechas.

Videnza concluye que disminuir impuestos sin medidas compensatorias podría afectar la sostenibilidad fiscal y la provisión de servicios esenciales.