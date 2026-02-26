La candidata presidencial Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha planteado duplicar el monto de los bonos entregados a beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Videnza, esta medida implicaría un incremento sustancial del gasto público, ya que ambos programas están bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El análisis estima que duplicar el bono de Juntos —de S/200 a S/400 bimensuales— elevaría su costo anual de S/ 912 millones a S/ 1,824 millones hacia 2026.

En el caso de Pensión 65, aumentar el pago de S/350 a S/700 implicaría pasar de S/ 1,731 millones a S/ 3,462 millones.

Impacto presupuestal en el Midis

Según las proyecciones técnicas, el costo conjunto de ambas medidas alcanzaría S/ 5,287 millones en 2026.

Esto representaría alrededor del 70,4% del presupuesto del Midis, generando una presión significativa sobre las cuentas públicas.

El informe advierte que financiar este incremento requeriría mayores recursos permanentes o recurrir a endeudamiento público, ya que el gasto social es de carácter recurrente.

Propuesta sobre el vale de descuento GLP

Por su parte, el candidato presidencial George Forsyth, de Somos Perú, ha propuesto ampliar de S/20 a S/50 el vale de descuento para la compra de un balón de gas.

El subsidio se financia a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que se nutre de cargos incluidos en las facturas eléctricas y en el transporte de gas natural.

El análisis técnico señala que elevar el subsidio implicaría un incremento aproximado de S/ 375 millones adicionales anuales.

Efectos sobre otros programas energéticos

El FISE financia también programas como BonoGas, Ahorro GNV y esquemas vinculados a electrificación y acceso energético.

Según el estudio, ampliar el vale GLP redistribuiría recursos dentro del mismo fondo, lo que podría afectar la disponibilidad presupuestal de otras iniciativas.

El costo adicional estimado supera el doble de lo financiado por BonoGas (S/ 185 millones) y casi triplica lo destinado a Ahorro GNV (S/ 135 millones).

Datos clave