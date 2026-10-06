El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y acciones frente al fenómeno El Niño. La propuesta obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, por lo que continuará su trámite legislativo en el Senado.

La votación se produjo luego de que la representación nacional aprobara reconsiderar el resultado obtenido horas antes, cuando el mismo dictamen en mayoría había sido rechazado. Tras la reconsideración, el texto de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores volvió a ser sometido al Pleno y consiguió los votos necesarios para su aprobación.

¿Qué contempla el dictamen aprobado?

El texto aprobado comprende 20 ítems distribuidos entre las dos materias para las que se plantea otorgar facultades al Ejecutivo. La propuesta fue sustentada ante el Pleno por la presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Dianina Avendaño Vilca, y había sido aprobada por mayoría en dicha comisión el 1 de octubre.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la delegación incluye medidas relacionadas con el control migratorio, la identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario. Además, incorpora disposiciones vinculadas con la lucha contra la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia, además del respeto de las garantías constitucionales, el debido proceso y la protección de datos personales.

Respecto del fenómeno El Niño, la propuesta establece medidas para atender a la población afectada por emergencias y facilitar la ejecución de acciones de respuesta. Entre ellas figuran la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil durante los primeros 15 días de la emergencia, el apoyo a productores agrarios y la simplificación de procedimientos para infraestructura, vivienda, agua y saneamiento.

Dictámenes en minoría fueron rechazados

Antes de la aprobación del texto en mayoría, el Pleno rechazó las dos propuestas presentadas en minoría durante la jornada. Una de ellas correspondía a Fuerza Popular y planteaba una delegación más amplia, mientras que el texto de Juntos por el Perú proponía rechazar el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

El primer dictamen en minoría de Fuerza Popular no consiguió ningún voto a favor, mientras que 64 diputados votaron en contra y cuatro se abstuvieron. Posteriormente, la segunda propuesta en minoría, presentada por las diputadas Marquesa Huanca y Chipana Condori, fue rechazada con 49 votos a favor, 75 en contra y ninguna abstención.

Reconsideración permitió volver a votar el dictamen

Durante la sesión, el diputado Víctor Piñán informó que había presentado un documento para retirar su firma del texto sustitutorio correspondiente al segundo dictamen en minoría. Al mismo tiempo, solicitó reconsiderar la votación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución, al señalar que este había sido consensuado con las bancadas de Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular.

La solicitud de reconsideración fue aprobada con 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones. Con ello, el Pleno pudo volver a someter a votación el texto que había sido rechazado previamente.

Una vez concluida la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, informó que la propuesta aprobada será enviada al Senado para continuar con el procedimiento legislativo. El traslado se realizará de conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados citadas durante la sesión.

La jornada comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se extendió hasta las 11:15 de la noche.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec