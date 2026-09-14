El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, José Marcelo, defendió el informe que recomienda no otorgar facultades legislativas al Ejecutivo y rechazó que tenga una motivación política. El documento será votado este miércoles 16 de septiembre, luego de que el grupo de trabajo decidiera postergar su definición.

La declaración se produjo tras los cuestionamientos de legisladores de Fuerza Popular, quienes calificaron de político el contenido del informe. Marcelo sostuvo que el documento responde a un análisis técnico y pidió revisar sus argumentos.

“El informe es bastante técnico y rechaza técnicamente muchas de las pretensiones del fujimorismo, por decirlo o del Ejecutivo. Y yo los invito a leer el informe. Político tiene”, indicó.

El diputado de Ahora Nación, también respondió a la posición de la presidenta Keiko Fujimori, quien sostiene que el Gobierno necesita las facultades legislativas para recuperar el orden. En esa línea, consideró que las atribuciones deben estar delimitadas y cuestionó el nivel de precisión del documento presentado por el Ejecutivo.

“Las facultades deben ser acotadas, deben ser correctamente solicitadas. Insisto con lo que mencionaba hace un momento, lo que hemos recibido ha sido un documento bastante general. Y técnicamente nosotros hemos puesto una posición que va a ser llevada a votación”, replicó.

“Y en relación a que, a ver, existen muchos mecanismos para poder gobernar y para poder legislar. Yo dudo de que sea la única forma en la que el Ejecutivo pueda gobernar que se aprueben las facultades”, agregó.

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José Marcelo, presidente de la Comisión de Economía, señaló que las facultades legislativas deben ser acotadas y calificó la propuesta del Poder Ejecutivo como un documento bastante general.



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Cuestiona argumento sobre tasas de interés

Otro de los puntos abordados por Marcelo después de la sesión estuvo relacionado con la propuesta sobre las tasas de interés. El presidente de la comisión cuestionó que la exposición de motivos sostenga que los créditos se concentraron cerca del límite superior de 114%. Según explicó, si existiera una concentración cercana al límite máximo, el promedio debería aproximarse a ese porcentaje.

“En la exposición de motivos se señala de que con la eliminación, eh, perdón, la instalación de este tope, hay los créditos se han concentrado alrededor del límite superior. El límite superior es 114%. Eso señala textualmente la exposición de motivos. Lo que sucede es que al ver la evidencia del promedio de tasas en la SBS, eso no es cierto”, sostuvo.

El diputado también cuestionó que el argumento sobre los préstamos informales conocidos como gota a gota sea utilizado para sustentar la medida. Señaló que esa relación no aparece desarrollada en la exposición de motivos del Ejecutivo.

“Ha habido un argumento político en, no ha sido nuestro, ha sido más bien algunas voces del gobierno, de que eso está relacionado con el tema de el gota gota. Ese tema, por ejemplo, no está puesto en la exposición de motivos”.