El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori prevé presentar esta semana, al Congreso, el pedido de facultades legislativas para implementar medidas contra la delincuencia.

La mandataria refirió que su administración busca concretar el trámite en un plazo menor a los 30 días del inicio de su gestión.

“Vamos a tomar medidas fuertes y muy duras, por eso es importante la aprobación de las facultades que se están presentando esta semana”, afirmó Fujimori.

La mandataria destacó la rapidez con la que su gobierno busca llevar la solicitud al Parlamento y sostuvo que la gestión que más rápido presentó un pedido de este tipo lo hizo en 44 días.

Sin embargo, el gobierno de Ollanta Humala, en realidad, fue el más veloz en hacerlo, pues presentó su respectiva solicitud 34 días después de llegar al poder.

Fujimori Higuchi, cabe señalar, cumple hoy 28 días al frente del Ejecutivo.

“El Gobierno está tomando ya varias decisiones, esta semana el Gabinete de Luis Galarreta está presentando el pedido de facultades y también vamos a seguir viajando por el país”, manifestó la jefa de Estado.

Ajustes

Desde el Ejecutivo, el ministro de Salud, Luis Dyer, confirmó que el documento se encuentra en elaboración y afirmó que ya se realizó una primera exposición ante los parlamentarios. Añadió que encontraron una actitud receptiva.

“Ya se está trabajando, hemos tenido una primera exposición en el Congreso (...) Esto toma tiempo, el Congreso tendrá que hacer (uso de) sus facultades de revisar y aprobar”, declaró a Canal N.

En ese sentido, Dyer expresó su expectativa porque la solicitud llegue al Legislativo en los próximos días.

“Esperemos que esta semana se presente el pedido de facultades legislativas al Congreso. La población lo pide, nosotros también, es una forma de dinamizar el trabajo que tenemos”, agregó el ministro.

A su turno, el canciller Carlos Espá informó que el Ejecutivo ajusta los últimos detalles del documento y recalcó que será presentado “en los próximos días”.

Además, se mostró confiado en que la solicitud recibirá el respaldo del Parlamento.

“Estoy seguro, será aprobado por el Congreso de la República, estoy seguro que el amor al Perú y el patriotismo va a primar”, afirmó Espá a El Comercio.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, estimó que el documento podría quedar concluido en aproximadamente dos días.

Detalló que la propuesta involucra a distintos sectores y que actualmente es revisada por la Presidencia del Consejo de Ministros junto con los titulares de las diferentes carteras.

“Tiene que ver con todos los sectores, lo está viendo la Presidencia del Consejo de Ministros, así que yo creo que en estos días ya debe estar saliendo”, señaló Vinelli.