El candidato presidencial Napoleón Becerra García, representante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció luego de sufrir un accidente de tránsito en la región Ayacucho.

La información fue confirmada a Canal N por Emely Silva, candidata a diputada de dicha organización política.

Según indicó Silva, el aspirante presidencial murió a consecuencia del accidente ocurrido en territorio ayacuchano. También detalló, entre sollozos, que ella prestó su vehículo para que realicen la comitiva y que en dicho trayecto también iban otros candidatos de la agrupación.

Confirmación desde su organización política

La militante del partido señaló que el fallecimiento fue confirmado por miembros del entorno del candidato.

Becerra García participaba como aspirante a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores en el actual proceso político.

Hasta el momento no se han difundido mayores detalles sobre las circunstancias exactas del accidente de tránsito.

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