El Congreso de la República lamentó este sábado 21 de febrero el fallecimiento de la parlamentaria Lucinda Vásquez Vela, de 67 años, quien representaba a Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del Parlamento.

“El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse”, se lee en la publicación compartida en la cuenta oficial del Legislativo en la red social "X" (antes Twitter).

El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento.



Que en paz descanse. pic.twitter.com/zgJId1IWNx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 21, 2026

A las muestras de pesar por la partida de la legisladora, se sumó la Bancada Perú Libre. “Con profundo pesar, desde la Bancada Perú Libre, extendemos nuestras condolencias a los familiares, por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Lucinda Vásquez Vela, congresista de la República del Perú”, señaló en la red social “X.

#Condolencias | ¡𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗭!🕊️🙏

Con profundo pesar, desde la Bancada Perú Libre, extendemos nuestras condolencias a los familiares, por el sensible fallecimiento de quien en vida fue 𝑳𝒖𝒄𝒊𝒏𝒅𝒂 𝑽𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑽𝒆𝒍𝒂, congresista de la República del Perú. pic.twitter.com/Tu7v9FxFdS — PerúLibreCongreso (@GP_PeruLibre) February 21, 2026

Cabe recordar Lucinda Vásquez fue elegida como congresista por Perú Libre en el 2021 y luego se integró a Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.