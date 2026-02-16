Un reportaje del programa Punto Final reveló presuntas irregularidades en contrataciones del Seguro Social de Salud (EsSalud), que incluyen millonarios contratos a empresas sin presencia física verificable, presuntos conflictos de interés y sobrecostos en la compra de medicamentos.

La investigación se centra en la Red Asistencial Sabogal, en el Callao, donde se habrían adjudicado servicios y adquisiciones en condiciones cuestionables .

Entre los casos expuestos en el dominical, figura AMFURI Perú S.A.C., empresa que registra como dirección el segundo piso de un chifa frente al hospital Hospital Alberto Sabogal Sologuren y que obtuvo contratos por más de S/ 2 millones en mantenimiento.

Asimismo, se identificó a otras compañías vinculadas a un mismo proveedor que comparten domicilios sin oficinas operativas visibles y que acumulan órdenes de compra por varios millones de soles.

El reportaje también advierte un presunto conflicto de interés, ya que uno de los proveedores sería hermano de una funcionaria de confianza dentro de EsSalud, situación que incluso fue observada años atrás por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La investigación alcanza además a niveles directivos y menciona la presencia de militantes políticos de Alianza para el Progreso en distintas redes asistenciales.

Contraloría

Por su parte, la Contraloría General de la República confirmó un sobrecosto superior a S/ 3,4 millones en la adquisición de 122 medicamentos mediante la modalidad de compras delegadas .

El informe también alertó sobre desabastecimiento de productos farmacéuticos, deudas con proveedores y deficiencias en áreas críticas, configurando un escenario de crisis que afecta directamente a miles de asegurados.

Pacientes con enfermedades autoinmunes protestaron por falta de medicamento en hospital de EsSalud Yanahuara. (Foto: Pedro Torres)

Conflicto de interés

La investigación de “Punto Final” identificó que AMFURI, creada en 2018, tiene como director a Alejandro Lozano Amaya, quien también está vinculado a las empresas E & Y Ingeniería y Tecnología Clínica y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios, proveedoras de EsSalud. Estas dos compañías acumulan contratos por más de S/ 3,8 millones en el hospital Sabogal y registran una dirección en Lince donde no operaría ninguna oficina.