Felipe César Meza Millán fue nombrado nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno del presidente José María Balcázar, reemplazando a Vladimir Germán Cuno Salcedo.

Su designación ocurre en un contexto de emergencia por lluvias y huaicos que afectan a varias regiones del país.

#LoÚltimo



Felipe Meza es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/2W6wEtj1MZ — Canal N (@canalN_) February 24, 2026

Perfil del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Antes de asumir la cartera, Meza Millán ejercía como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde se encargaba de funciones administrativas y de coordinación interna en el sector.

Su incorporación al despacho agrario se produce en medio de la presión de autoridades regionales y locales para atender a los agricultores afectados y los daños en la infraestructura de riego.

Entre sus desafíos inmediatos se encuentran acelerar la rehabilitación de los canales de riego, brindar apoyo a los productores afectados y reforzar las medidas de prevención frente a las lluvias intensas que siguen afectando al país.



