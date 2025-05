El jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, negó cualquier vinculación con un presunto complot contra fiscales revelado en audios difundidos por el programa dominical Punto Final, y aseguró que dichas grabaciones no son auténticas.

En entrevista con RPP, Fernández Jerí afirmó que los audios en los que supuestamente conversa con el abogado Christian Salas Beteta, exdefensa legal de Fuerza Popular, fueron manipulados y creados mediante herramientas de inteligencia artificial (IA). “Los audios son grabaciones simuladas de mi voz, que negamos enfáticamente”, señaló.

El dominical emitido el último domingo presentó cuatro audios en los que, presuntamente, Fernández Jerí coordinaría con Salas una estrategia para afectar la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Marita Barreto y Delia Espinoza, esta última actual fiscal de la Nación. En la grabación, se menciona incluso una supuesta coordinación con una congresista aún no identificada.

El jefe de la ANC negó tajantemente conocer a Salas Beteta. “Nunca le he visto, nunca lo he tratado. No tengo su teléfono ni me ha pedido ser recibido en mi despacho”, remarcó, al tiempo que afirmó no tener contacto alguno con él en el marco del caso Cócteles u otra investigación.

Respecto a la autenticidad de los audios, Fernández Jerí argumentó que el contenido “no corresponde a su forma habitual de comunicarse” y que algunos especialistas habrían identificado una cadencia vocal distinta. Aunque no precisó a qué expertos se refería, mencionó haber visto análisis realizados en redes de la Policía y por técnicos en informática.

“Probablemente se trata de inteligencia artificial”, insistió, y recordó que los audios están siendo investigados por la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Lima Centro desde el pasado 17 de marzo.

Además, Fernández Jerí denunció haber recibido amenazas telefónicas y por correo electrónico, aunque no brindó mayores detalles sobre los autores o contenido de dichas amenazas.