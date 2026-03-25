El candidato presidencial del Frente Esperanza, Fernando Olivera, reveló que ha recibido amenazas de muerte tras realizar fuertes acusaciones contra César Acuña, durante la primera jornada de los debates presidenciales.

Olivera señaló que está al tanto de que Acuña prepara una denuncia penal por difamación; no obstante, afirmó que puede respaldar las acusaciones en contra del del líder de APP.

“Quiero dejar constancia, responsabilizo a César Acuña de cualquier atentado contra mi vida que se produzca, porque estoy recibiendo amenazas de ese tipo. Mi gente, mi partido, me ha recomendado ya no tener mayores movilizaciones por cuestión de seguridad”, declaró a RPP.

De acuerdo con Olivera, su teléfono fue intervenido mientras realizaba una llamada.

“Cuando he estado hablando por teléfono, han penetrado mi llamada telefónica cuando estaba hablando con una persona para decirme ‘ya te mando la moto’. Yo no sé qué sistema han hecho [o] qué tecnología tendrán…”, señaló.

En otro momento, Fernando Olivera reafirmó las acusaciones que hizo durante la primera jornada del debate presidencial.

El líder del Frente Esperanza acusó a César Acuña de presuntos vínculos con el narcotráfico y de emplear su Universidad César Vallejo como una “lavandería”.

“Yo medito lo que digo y lo digo directamente a la yugular y sé los riesgos a los que me expongo. Así que, repito, con la verdad, ni ofendo ni temo. Y me ratifico en lo que he dicho. Porque no solamente es un Vox Populi, todo el Perú sabe que lo que yo digo es verdad”, sostuvo.

“Y quiero decir que a mí no me van a amordazar y callar con estas amenazas legales a las cuales yo responderé”, agregó.

El excanciller también señaló que Estados Unidos le negó la visa a César Acuña debido a una investigación en su contra por presunto lavado de activos.

“La investigación es por lavado de dinero y narcotráfico. Y así hay ya testimonios que han dado investigadores acá en el Perú, como Miguel Santillana y como Luis Alberto Llanos, que ratifican el origen de esa investigación. Pero además está Jaime Antezana, que es un experto en temas de narcotráfico, que ya ha calificado de narcopartido a Alianza para el Progreso”, refirió.