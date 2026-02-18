El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que podría realizarse una segunda vuelta para elegir al nuevo titular del Parlamento, quien asumiría la Presidencia de la República de manera temporal.

Este miércoles a las 6:00 p.m. se reiniciará el Pleno del Congreso luego de la censura de José Jerí, con el objetivo de elegir a un nuevo titular que asuma la Presidencia de la República de manera interina.

Rospigliosi expresó que la Mesa Directiva determinó que la presentación de listas de candidatos cierre a las 6:00 p. m., ya que la elección del nuevo presidente del Congreso debe realizarse 24 horas después del cierre del plazo, según lo establece el Reglamento del Parlamento.

“Hay cuatro candidatos como ustedes saben, lo que va a ocurrir es que se va a botar por esos candidatos, el candidato que obtenga la mayoría de los presentes puede ser elegido, si es que no hay esa mayoría de votantes se va a una segunda vuelta. La segunda vuelta es entre los dos candidatos más botados y ahí el que tenga más votos es presidente del Congreso, en consecuencia, inmediatamente asumirá la Presidencia de la República”, manifestó a la prensa.

Congreso censuró a José Jerí con 75 votos

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero la censura del presidente José Jerí, luego de admitir y someter a votación las siete mociones multipartidarias presentadas en su contra durante un pleno extraordinario.

Luego de la admisión y acumulación de las siete mociones de censura, el Pleno del Congreso procedió a la votación final, en la que 75 congresistas votaron a favor de la censura, 24 en contra y 3 se abstuvieron, con lo cual quedó aprobada la censura del presidente José Jerí.

Con este resultado, el Parlamento puso fin a la permanencia de Jerí en la Presidencia de la República, en medio de un escenario de alta confrontación política y a pocas semanas del inicio formal del proceso electoral, abriendo ahora el debate sobre la sucesión presidencial y los pasos constitucionales a seguir.

Admisión y votación de las mociones

La primera moción de censura, impulsada por la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático), fue admitida con 71 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, superando la mayoría simple requerida.

Posteriormente, el Pleno evaluó la segunda moción, presentada por Elías Varas (Juntos por el Perú), que obtuvo 69 votos a favor y 26 en contra.

La tercera moción, promovida por el congresista Jaime Quito, alcanzó 73 votos a favor y 25 en contra, mientras que la cuarta moción, sustentada por Edward Málaga, fue aprobada con 76 votos a favor y 19 en contra.

Antes de la siguiente votación, el congresista Esdras Medina (Renovación Popular) cuestionó la postura de Fuerza Popular y lanzó una crítica directa en el hemiciclo:

“Fuerza Popular ayer nos decía que José Jerí seguía siendo congresista y encargado de la Presidencia. Hoy pretende sostener todo lo contrario. Podemos decir: cómo has cambiado, pelona”.

Acto seguido, se sometió a votación la sexta moción, presentada por Pedro Martínez (Acción Popular), que fue admitida con 74 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

Finalmente, la séptima moción, impulsada por Hamlet Echevarría (JPP – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), fue aprobada con 72 votos a favor y 23 en contra.