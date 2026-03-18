El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró a Canal N que el Parlamento no participó en la salida de la presidenta del Consejo de Ministros y precisó que la decisión fue tomada exclusivamente por el presidente José María Balcázar.

El titular del Congreso expresó que esta medida corresponde a las facultades del Ejecutivo y que el Congreso no intervino en dicho proceso.

“Yo puedo decir que no es el Congreso el que ha influido en el cambio de la Presidente del Consejo de Ministros, la señora Miralles”, manifestó.

Rospigliosi señaló que había diversas posturas dentro de las bancadas respecto al voto de confianza, señalando que algunas habían manifestado respaldo, otras rechazo y otras que esperarían a la presentación del gabinete.

Además, indicó que esta presentación no se llevó a cabo, aunque estaba programada para el mismo día a las 3 de la tarde. El titular del Congreso dijo que sostuvo una reunión con el nuevo jefe del gabinete, quien le manifestó su intención de fortalecer la lucha contra la criminalidad.

En ese sentido, el presidente del Congreso sostuvo que el Ejecutivo pretende abordar los problemas identificados durante recientes visitas al interior del país.