¿Cuáles son los puntos principales que debe desarrollar el presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano en su presentación?

Creo que lo que debería desarrollar el premier Cateriano es básicamente esas tareas que hay en cuanto a la apertura de la economía, la lucha contra el virus. Creo que esas son las dos cosas que debe concretar, cuáles son las dos o tres medidas que va a desarrollar el nuevo Gabinete.

¿Debe tener énfasis en la reactivación de la economía?

Hay una serie de proyectos de inversión públicos y privados que necesitan ser impulsados. Es importante que el premier Cateriano se refiera a eso, también en cómo se va a incentivar la actividad privada luego de este larguísimo aislamiento social obligatorio.

¿También debe referirse al fracaso de la compra de las tablets, ya que el presidente Martín Vizcarra no lo hizo en su discurso?

Debería hablar sobre las tablets, pero no creo que lo haga porque no hay ninguna explicación ante la negligencia e ineptitud, ni de ese ni de ninguno de los numerosos errores que ha cometido el Gobierno. Es una barbaridad de las tantas que han hecho. Yo creo que a estas alturas no debemos esperar tener explicaciones sobre las malas políticas que ha tenido durante la pandemia y que nos han llevado al desastre en que estamos ahora. No lo van a hacer, son incapaces e incompetentes, menos aún, autocríticos.

¿Su exposición debe incluir el sinceramiento de las cifras mortales por la pandemia del COVID-19?

Creo que ya lo adelantó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, hay un poco más de 40 mil fallecidos, que es más de la cifra oficial que nos han dado. Creo que es posible que lo haga.

¿Qué podemos esperar del mensaje de hoy?

Todo lo del diálogo que ha hecho (el premier) es para las tribunas, no ha cambiado, es confrontacional con la gente que odia como el aprismo y el fujimorismo, pero como están disminuidos, no es confrontacional con quien debería serlo, con los populistas.

Entonces, ¿no cree que su mensaje va a ser conciliador y dialogante?

Va a hablar de diálogo, del “Pacto Perú”, de todo, pero eso no tiene ninguna importancia y no va a significar nada concreto para el país. La mayor expectativa estará en que plantee unos temas específicos para enfrentar la situación desastrosa en la que nos encontramos.