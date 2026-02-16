El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reveló que José Jerí no podrá presentarse mañana en el pleno extraordinario. La sesión abordará las mociones de censura presentadas en su contra, pero la Constitución no contempla su asistencia en este tipo de debates.

Durante una entrevista con El Comercio, Rospigliosi Capurro aclaró que la norma solo permite al jefe de Estado acudir a sesiones de vacancia. En esos casos, puede asistir personalmente o con su abogado para ejercer su derecho a la defensa.

Sin embargo, para las mociones de censura esta posibilidad no está contemplada en la normativa vigente. El titular del Parlamento destacó esta diferencia como un aspecto fundamental del procedimiento legislativo.

“No puede [asistir], ese es el contrasentido. Si tú planteas una vacancia, el presidente de la República y su abogado, o su abogado, tienen derecho a presentarse ante el pleno y defender su posición. Pero, en este caso, el presidente no puede ir porque va en 28 de julio a dar su mensaje, va en determinadas ocasiones que están normadas; pero, de un día para otro, no puede presentarse, a menos que tenga un acuerdo explícito del Consejo de Ministros, todo un trámite”, indicó.

El congresista de Fuerza Popular resaltó la contradicción inherente al proceso que se debatirá mañana. Si bien el mandatario enfrenta mociones de censura en su rol como presidente del Congreso, no podrá defenderse directamente en la sesión.

“Pero se da la paradoja de que se le quiere censurar como presidente del Congreso y él no puede ir a defenderse”, acotó.

Al respecto, el presidente Jerí confirmó la información en entrevista con Panamericana durante la noche del domingo.

“Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir”, afirmó el jefe de Estado.

Vacancia se debatirá obligatoriamente en marzo

El titular del Parlamento también se refirió a la moción de vacancia presentada por Perú Libre contra Jerí. Rospigliosi señaló que esta iniciativa será obligatoriamente el primer punto de agenda en la legislatura ordinaria.

El primer pleno ordinario del Congreso inicia el 1 de marzo, apenas días después del debate de mañana. Si Jerí no es censurado en el pleno extraordinario, la vacancia tomará prioridad inmediata en la sesión ordinaria.

“Ahora, ¿qué pasa si no se censura al señor Jerí el día de mañana? Cuando se inicia la legislatura ordinaria, la primera sesión que haya, el primer punto de agenda es la moción de vacancia. Ese sería el primer punto de agenda de la primera sesión del pleno del Congreso, a partir del 1 de marzo, porque estamos a pocos días del inicio de la legislatura”, indicó.

Rospigliosi enfatizó que el reglamento del Congreso establece esta secuencia de manera clara. La moción de vacancia debe discutirse inmediatamente al inicio de la legislatura ordinaria.

“[Al iniciar la legislatura ordinaria] se tiene que discutir obligatoriamente la moción de vacancia, y el reglamento dice que, inmediatamente, se tiene que discutir esa moción de vacancia. O sea, el primer punto del primer pleno de la legislatura ordinaria que empieza el 1 de marzo sería la vacancia en caso de que no se censure a Jerí mañana”, puntualizó.