Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso, expresó públicamente sus condolencias tras el fallecimiento de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. El legislador compartió su mensaje en la red social X durante la mañana de este domingo 15 de marzo, cuando se conoció la trágica noticia del accidente de tránsito en Ayacucho que acabó con la vida del postulante a sus 61 años.

La institución legislativa replicó el contenido en su cuenta oficial para amplificar el gesto de solidaridad ante la pérdida del aspirante político. Este pronunciamiento se suma a las reacciones iniciales que han surgido en el ambiente comicial por el impacto del suceso.

Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra, ocurrido en un accidente de tránsito.

Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento. — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) March 15, 2026

En su publicación, Rospigliosi expresó su consternación por la repentina muerte del aspirante a la presidencia.

“Expreso mi profundo pesar por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra”, escribió.

El mensaje continúa con un apoyo directo hacia los familiares que atraviesan el dolor de la pérdida inesperada.

“Hago llegar mis más sentidas condolencias a su familia en este difícil momento”, complementó en la misma declaración compartida ampliamente.

El accidente de tránsito se reportó en las primeras horas del día dominical y sacudió el desarrollo de las actividades proselitistas rumbo a las elecciones generales de 2026. Becerra García participaba activamente en recorridos por diversas zonas del interior del país para impulsar su candidatura presidencial.

Su agrupación política enfrenta ahora un periodo de duelo en medio de coordinaciones y estrategias de posicionamiento nacional de cara a las próximas elecciones.