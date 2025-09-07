Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, calificó como “una pérdida de tiempo” la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, programada para el 11 de setiembre, argumentando que la citación es un aprovechamiento político de algunos parlamentarios ante la creciente criminalidad en el país.

En declaraciones a RPP, el congresista señaló que existen otros mecanismos de fiscalización más efectivos, como la participación de ministros en comisiones parlamentarias.

Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó el 4 de setiembre la moción de interpelación con 71 votos a favor, citando a Carlos Malaver para responder 22 preguntas sobre la inseguridad creciente en el país.

Respecto a la posible salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Rospigliosi indicó que es una decisión exclusiva del Ejecutivo y que, aunque considera adecuado iniciar ese proceso, el gobierno ha estado demorando en dar una posición clara.

Fernando Rospigliosi afirmó que el Congreso no tiene competencia para promover ese retiro y que el proceso es largo.