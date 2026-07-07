El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, visitó el Departamento de Operaciones Especiales y Orden Público Lima Este 2 de la Policía Nacional, ubicado en Ate, durante la semana de representación. La autoridad parlamentaria llegó a la sede policial para conocer la labor de los efectivos y recoger información sobre el caso del adolescente que falleció tras ser trasladado a la comisaría de Manchay.

Durante la visita, Rospigliosi sostuvo una reunión con los agentes que cumplían funciones en dicha dependencia cuando ocurrió el hecho. El comandante PNP Gilberto Virgilio Uriarte Caña recibió al titular del Parlamento y le brindó detalles sobre las circunstancias del caso.

Estuve en el DOE 2 Este en Vitarte, donde están varios de los policías de la comisaría de Manchay, donde se suicidó un delincuente juvenil drogado, que fue capturado y golpeado por los vecinos que lo atraparon robando pic.twitter.com/Bz5aV0jRia — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) July 7, 2026





¿Qué dijo Rospigliosi?

El presidente del Congreso señaló que conversó con los policías involucrados para conocer su versión de los hechos. Según indicó, el informe del Instituto de Medicina Legal señala que el adolescente presentaba lesiones antes de ingresar a la comisaría.

Al referirse a la información recogida durante su visita, explicó que considera necesario esperar el desarrollo de las diligencias antes de establecer responsabilidades.

“He tenido la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar su versión, porque está el informe del Instituto de Medicina Legal que muestra claramente que este individuo había sido golpeado antes de ser entregado a la comisaría”, indicó.

Rospigliosi indicó que, de acuerdo con los testimonios que recibió, el adolescente habría sido retenido previamente por ciudadanos que lo señalaban como presunto responsable de un robo. También mencionó que, tras los exámenes realizados, la persona intervenida dio positivo para cocaína.

“Entonces esa es la verdadera historia y hay que esperar que esta vez las autoridades judiciales actúen con imparcialidad porque lamentablemente hay un sesgo contra la policía y a favor de la delincuencia. Eso es intolerable”, expresó.

Pide respetar el debido proceso

El legislador afirmó que las investigaciones deben desarrollarse con objetividad y sin adelantar conclusiones sobre los involucrados. En esa línea, señaló que los efectivos policiales no deben ser responsabilizados mientras no concluyan las diligencias correspondientes.

“De ninguna manera debe culparse sin investigación alguna a los policías cuando todos los hechos muestran que ellos no son responsables de esta muerte”, subrayó.

La visita a la unidad policial formó parte de las actividades de representación del Congreso. Finalmente, Rospigliosi destacó la labor que realizan los efectivos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia.