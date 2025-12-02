El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), anunció que propondrá que los parlamentarios no cobren viáticos por semana de representación durante los meses de enero, febrero y marzo del próximo año, época de campaña por las elecciones de 2026.

Como se recuerda, durante las semanas de representación los legisladores viajan a sus circunscripciones para recoger demandas ciudadanas y fiscalizar a las autoridades, por lo que reciben, para ello, una asignación económica específica que también se extiende a sus asesores.

Transparencia

La medida busca, según Rospigliosi, “evitar malas interpretaciones sobre el uso de estos recursos” en plena campaña electoral 2026.

“Mi propuesta es que, durante esos meses los congresistas no cobren viáticos, no reciban pasajes gratuitos, y que sus asesores tampoco perciban viáticos”, dijo Rospigliosi mediante la cuenta de X del Parlamento.

El legislador de Fuerza Popular precisó que presentará esta propuesta a la Mesa Directiva del Parlamento y que confía en que sea aprobada en el pleno. Recordó que en la legislatura pasada, cuando presidía la Comisión de Constitución, formuló una iniciativa similar.

Rospigliosi destacó que la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) se sumó a su planteamiento y sugirió su aprobación. Enfatizó que así se prevendrá cualquier inconveniente en el manejo de recursos durante la campaña.

La semana pasada, Yarrow propuso suspender la asignación económica de la semana de representación.

Asimismo, sugirió que cualquier actividad del personal de los despachos congresales se desarrolle bajo licencia sin goce de haber, con el objetivo de impedir que los gastos de representación se utilicen en actos proselitistas.