El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi descartó su apoyo a una posible moción de vacancia contra el presidente José Jerí tras la difusión de un reportaje que registró una reunión informal con el empresario Zhihua Yang. El mecanismo de control es impulsado por el congresista Segundo Montalvo, tras no mostrarse de convencido por las explicaciones brindadas por el mandatario.

En esa línea, el titular del Parlamento calificó el mecanismo de control como ‘absurdo’ puesto que la gestión de Jerí concluirá muy pronto y una eventual vacancia podría traer inestabilidad política.

“En lo personal me parece absurdo, estando a pocos meses de las elecciones. Después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”, afirmó Rospigliosi ante la prensa.

El congresista, expresó su confianza con el gobierno de Jerí y explicó que espera una explicación clara sobre su encuentro no oficial. Además elogió la gestión del premier Ernesto Álvarez frente a la seguridad del país.

“Tengo confianza en que el Gobierno va a ser neutral, tienen un premier de primer nivel como es el doctor Ernesto Álvarez Miranda... confío en que tanto el presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros van a desarrollar este proceso de la manera más transparente y objetiva posible”, sostuvo.

Respecto a las similitudes entre la reunión irregular de Jerí y el denominado Caso Sarratea, Rospigliosi pidió no adelantar juicios y marcó distancia entre ambos episodios, al señalar que se trata de contextos distintos.

“No adelantemos opinión sobre el tema. Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente”, aseguró.