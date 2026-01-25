El encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), ratifica en esta entrevista su postura frente a una eventual destitución de José Jerí en la jefatura del Estado. Considera, además, que lo que correspondería, según constitucionalistas, es una vacancia y no una censura.

¿Qué tan viable ve el panorama para alcanzar el número de adhesiones requerido para adelantar el debate antes del inicio de la siguiente legislatura?

Se han presentado seis mociones de censura, una de vacancia, pero en cinco de las mociones de censura se repiten casi exactamente los mismos nombres. Firman 23, 24 congresistas que van repitiéndose una y otra vez. La otra es la de Renovación Popular, que sí añade nuevos nombres. Entonces, son alrededor de 47, 48. Llegan a 50 el total de los firmantes de esas siete mociones. Veremos lo que ocurre. Eso no lo puedo predecir.

¿Qué ha pasado con el informe final sobre las constructoras chinas de la comisión que presidió Héctor Valer?, ¿podría aclarar cuál es el estado actual de dicho documento?

Ese informe se empezó a tramitar el 13 de marzo de 2024 y se debatió en el pleno el 16 de mayo de 2024, cuando era presidente Alejandro Soto. En el debate se hicieron críticas y observaciones. Entonces, el presidente de la comisión, Héctor Valer, pidió un cuarto intermedio. Él después ha dicho, en comunicación conmigo, que lo pidió “fulano, mengano”. Puede pedirlo cualquiera en una sesión, pero hay una sola persona que puede decidir si procede o no y es el presidente de la Comisión. Se requiere el informe corregido o que se ratifique el mismo informe. En ese caso, yo pido que se levante el cuarto intermedio y que se someta a votación.

¿La insistencia en agendar este informe responde a un trámite pendiente o a un uso político?

Está clarísimo (el uso político) y no es cierto que nadie ha tratado de trabajarlo o de encarpetarlo. Esto viene del 16 de mayo de 2024. Han pasado varias presidencias del Congreso, no se puede venir a tratar de usar eso como un argumento contra José Jerí, que fue el presidente del Congreso un par de meses y unos días más. Que se presente el informe sustitutorio y lo debatimos apenas empiece la legislatura. No hay ningún problema, no creo que nadie se vaya a oponer.

¿De qué manera afectaría al país una eventual destitución de José Jerí?

Afectaría al país un cambio de Gobierno a estas alturas, en una situación de lucha contra la delincuencia muy complicada y en vísperas de un proceso electoral. Sería una pésima idea tratar de cambiar de Gobierno. Sería crear una situación caótica en medio de un contexto complicado. Me parece totalmente absurdo, un pretexto simplemente para tratar de “pescar a río revuelto”. Si hay alguna sospecha sobre el presidente Jerí, que se investigue, pero nada va a cambiar si se hace a través de la Fiscalía y de la Comisión de Fiscalización. El 29 de julio el presidente se puede someter a todas esas investigaciones, que desde ahora pueden realizarse de manera preliminar.

​¿Qué objetivos cree que persiguen los sectores de izquierda al impulsar estas mociones y cómo evalúa la postura de Renovación Popular al sumarse a estos pedidos?

La izquierda como siempre quiere causar el caos y tratar de obtener algún beneficio político como hicieron en el año 2020 con Francisco Sagasti. Espero que no se caiga en el juego de caviares y comunistas que no tienen el respaldo del pueblo y que pretenden hacerse del poder de manera ilegítima. Y lamento muchísimo que un grupo de derecha como Renovación Popular haya caído en este juego y presentado también una moción similar.

¿Cuál sería el impacto en la imagen internacional del país si se concretara un nuevo cambio presidencial?

Internacionalmente nos dejaría como una república bananera. Ya cayó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la señora Dina Boluarte en octubre del año pasado. Tener cuatro presidentes en un periodo de 5 años sería totalmente absurdo, contraproducente y perjudicial para todos los peruanos. Quienes están impulsando esto deberían reflexionar y recapacitar sobre el daño que le están causando al país. Solo el hecho de haber planteado esta posibilidad de destituir al presidente ya está causando un daño, sería mucho peor si se logra concretar.

López Aliaga ha pedido a los congresistas no “blindar” a José Jerí...

Eso es absurdo. El Congreso lo que está haciendo es investigar al presidente, quien está tratando de mantener la estabilidad. Me parece irresponsable proponer que María del Carmen Alva o Gladys Echaíz sean presidentes del Congreso. Es gente muy respetable, por cierto, pero ¿cómo vamos a rifar la presidencia de la República? Porque al final nadie sabe quién podría eventualmente ser nominado para la presidencia.

¿Ve diferencias entre la presión política contra Jerí y la que enfrentó Pedro Castillo por el Caso Sarratea?

En ese momento las izquierdas defendían a morir al delincuente de Pedro Castillo, cuando ahí sí había evidencias más o menos claras de corrupción. Pero ojo, se trataba del inicio de un gobierno corrupto, que además pretendía implantar una dictadura comunista como la de Cuba y Venezuela. Ahora, a diferencia de eso, estamos en un gobierno transitorio al que le quedan poquísimos meses para dejar el poder. La situación es completamente distinta (...). Esa misma izquierda que defendió al corrupto Castillo, hoy pretende vacar al señor Jerí por sospechas que, naturalmente, deben ser investigadas.