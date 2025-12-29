Este lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció con firmeza sobre la crítica situación financiera que atraviesa Petroperú tras el reciente anuncio de reestructuración presentado por la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles. El titular del Parlamento señaló que el Estado no puede seguir destinando recursos públicos para mantener a una empresa en quiebra.

“Está claro que ya no debe el Perú seguir pagando miles de millones de soles para mantener una empresa que está en quiebra desde hace mucho tiempo”, afirmó el legislador ante la prensa.

El parlamentario también expresó su desconfianza respecto a las medidas anteriores implementadas para rescatar a Petroperú, las cuales no lograron revertir su crisis. Por ello, exhortó al Ejecutivo a evitar repetir estrategias fallidas y a buscar soluciones efectivas y definitivas.

“Esperemos que esta vez sí haya una solución radical al tema, porque hemos tenido varios gobiernos que nos han venido diciendo que sí van a resolverlo, y lo que siguen haciendo es dándole más dinero de todos los peruanos”, añadió Rospigliosi.

El debate sobre la situación de Petroperú se mantiene como un tema relevante en la agenda política, mientras sectores del Congreso mantienen opiniones divididas sobre la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.