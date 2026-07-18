El ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) sí participará en la Gran Parada Militar y Desfile Cívico por Fiestas Patrias, luego de sostener una reunión con la comandancia general de la institución y superar las diferencias surgidas en torno a su presencia en el desfile.

En declaraciones a Canal N, el titular del sector informó que los bomberos desfilarán con sus tres compañías, tal como estaba previsto inicialmente, y destacó que el diálogo permitió alcanzar un acuerdo . “Los bomberos van a participar. Son hermanos con los que trabajamos de cerca. Acabamos de conversar y hay una plena disposición”, afirmó.

Flores explicó que la reorganización del desfile responde al objetivo de realizar una ceremonia más dinámica y de menor duración. Señaló que en ediciones anteriores la Gran Parada Militar superó las cuatro horas, por lo que este año se busca que el evento se desarrolle en un tiempo estimado de entre tres y tres horas y media.

Asimismo, precisó que el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional participarán con diez agrupamientos cada uno, mientras que entidades como Indeci y Cenepred desfilarán de manera conjunta para optimizar el desarrollo de la ceremonia.

El ministro resaltó el vínculo histórico entre las Fuerzas Armadas y el Cuerpo General de Bomberos, subrayando que ambas instituciones han trabajado juntas en distintos momentos de la historia del país. “No podemos tener diferencias”, expresó al destacar el papel de los voluntarios.

Finalmente, Amadeo Flores lamentó las discrepancias generadas en los últimos días y sostuvo que el diálogo permitió resolver el impasse.

Reiteró que la Gran Parada Militar del 29 de julio buscará reflejar la unidad de las instituciones y rendir homenaje al país durante las celebraciones por Fiestas Patrias.