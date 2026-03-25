Durante el segundo bloque del debate presidencial 2026, la candidata Fiorella Molinelli respondió a una consulta ciudadana sobre migración y planteó una política de “mano firme” frente a los inmigrantes en situación irregular.

En su intervención, Molinelli afirmó que el Perú “no es el patio trasero” de ningún país vecino, y subrayó la necesidad de establecer un mayor control migratorio. No obstante, precisó que estas acciones se realizarán respetando los derechos humanos.

“Primero, tenemos que recuperar el orden y el control y eso sin significa mano firme contra los ilegales. El Perú no puede ser patio trasero de ningún país vecino. Lo que sí podemos hacer es colaborar con nuestras cancillerías para establecer corredores humanitarios”, sostuvo.

En esa línea, señaló que trabajará de manera articulada con la Cancillería del Perú para diseñar políticas que permitan enfrentar esta problemática, incluyendo la implementación de corredores humanitarios.

Además, la candidata presidencial de Fuerza y Libertad indicó que fortalecerá la presencia del Estado en las zonas fronterizas, a través de la construcción de postas médicas y la generación de oportunidades de empleo para las poblaciones locales.

“Lo más importante es la presencia efectiva de un estado, un estado que trabaje por las poblaciones en zonas fronterizas, un estado presente, no un estado donde comencemos a poner no solamente control policial o militar, sino postas médicas, hospitales, generar oportunidades de empleo para todas las poblaciones fronterizas olvidadas”, indicó.