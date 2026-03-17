La candidata presidencial de Alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, participó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026, donde presentó una propuesta enfocada en la reactivación económica, la formalización empresarial y la mejora de la gestión pública. Desde el inicio de su intervención, marcó una diferencia con otros discursos políticos al señalar: “Yo no vengo con floro, yo no vengo con discursos combativos vacíos, vengo con verdad, experiencia de gestión para el Perú que todos queremos”.

Molinelli sostuvo que el principal problema del país no es la falta de recursos, sino la ineficiencia del Estado. “El Perú no es un país pobre, el Perú es un país paralizado por el Estado”, afirmó. En esa línea, explicó que su plan busca destrabar inversiones, formalizar millones de emprendedores y generar empleo masivo. “Nuestro plan es simple, destrabar inversiones, formalizar millones de emprendedores, crear empleo digno y masivo y producir más”, indicó.

Como meta económica, planteó recuperar el crecimiento sostenido del país. “Vamos a trabajar por recuperar el crecimiento económico no menor al 7% anual sostenido”, señaló. Además, aseguró que, de llegar al Gobierno, liderará directamente la reactivación de proyectos de inversión. “Fui del equipo de destrabe de la inversión. Como presidenta de la República me convertiré en la cabeza de ese equipo que destrabará inversiones”, dijo. En ese sentido, anunció que su gestión buscará reactivar importantes montos de inversión desde el inicio. “Vamos a reactivar 30 000 millones de dólares de inversión que serán destrabadas desde el primer mes de nuestro gobierno”.

En materia de formalización, la candidata propuso simplificar radicalmente los procesos para la creación de empresas. “Vamos a formalizar a las empresas en 24 horas, en un día, gratis y 100% digital”, explicó. Detalló que esto se realizará mediante herramientas como la ventanilla única empresarial y el silencio administrativo positivo. “Con ventanilla única empresarial, con silencio administrativo positivo y sanción a los funcionarios públicos que demoren en sus plazos”, precisó. Asimismo, cuestionó las trabas actuales del sistema. “Vamos a eliminar los trámites duplicados y eliminar las licencias absurdas”, agregó, al remarcar que “el Estado debe ser un aliado del emprendedor, no su primer obstáculo”.

En cuanto al desarrollo productivo, Molinelli enfatizó la necesidad de descentralizar el crecimiento económico. “El desarrollo no se decreta desde Lima, se construye en cada región”, afirmó. Por ello, propuso la creación de zonas de desarrollo productivo regional. “Vamos a crear zonas de desarrollo productivo regional para el agro, la minería, el turismo, la pesca y la tecnología”, indicó. También se comprometió a generar empleo formal. “Vamos a generar 1 millón de empleos formales en 5 años”, señaló, y añadió que impulsará empleo juvenil con incentivos. “1 millón de empleos juveniles en los primeros 3 años con incentivos tributarios a las empresas que generen empleo formal”.

En el bloque social, abordó la situación del sistema de salud y apuntó a problemas de gestión. “El Perú no solamente tiene un problema de falta de hospitales, sino falta de gestión”, sostuvo. También criticó la influencia política en el sector. “Los partidos políticos no pueden ser dueños de la vida y la salud de los peruanos”, afirmó. Entre sus propuestas, planteó mejorar el acceso a la atención y digitalizar los servicios. “Operador único para que nadie se quede sin cita” y “la historia clínica electrónica única para que cualquier ciudadano pueda atenderse en cualquier hospital del país sin perder el tiempo”, detalló.

Asimismo, anunció metas concretas en infraestructura sanitaria. “Vamos a modernizar 3000 centros de salud en 5 años y vamos a construir 900 centros o establecimientos del primer nivel de atención”, indicó. También propuso incrementar el presupuesto del sector. “Vamos a luchar con uñas, garras y dientes hasta lograr que el presupuesto y el gasto en salud pase del 3.6% al 5% del PBI en 5 años”.

En seguridad ciudadana, planteó recuperar el control territorial y reforzar la presencia policial. “Vamos a recuperar el control del territorio, intervención en zonas críticas, presencia real policial permanente, patrullaje inteligente, uso estratégico de la inteligencia”, señaló. Además, planteó medidas frente a la criminalidad vinculada a la migración irregular. “Vamos a expulsar y ahí sí vamos a poner orden y mano firme de verdad a los ilegales que han traspasado nuestras fronteras”, afirmó.

Finalmente, en educación, la candidata destacó la necesidad de cerrar brechas estructurales. “Vamos a modernizar la educación con tecnología, conectividad y capacitación docente”, indicó. También propuso una reforma del sistema universitario. “Vamos a tener una Sunedu despolitizada que no apañe universidades bambas”, sostuvo. En esa línea, planteó elevar el gasto público en educación. “Vamos a hacer que la educación y el gasto público en educación llegue al 6% del PBI”.

Molinelli cerró su intervención destacando el rol de los jóvenes en el desarrollo del país. “Los jóvenes no son solo el futuro del país, son una fuerza decisiva para el desarrollo”, afirmó, al señalar que su propuesta busca generar oportunidades concretas para este sector de la población.