El Ministerio Público (MP) vive una de las peores crisis de su historia, situación que podría truncar todas sus operaciones en poco más de un mes, advirtieron fuentes de la propia institución. El panorama es tan extremo que la entidad se encuentra al borde del colapso, afirmó Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El funcionario señaló que si el Ejecutivo no lanza una solución inmediata, el Ministerio Público quedaría completamente inoperativo en el mes de abril, dejando desprotegida a la ciudadanía frente al avance de la delincuencia.

Panorama

El fiscal indicó que la situación es tan grave que en marzo próximo se deberá prescindir de la mitad del personal de apoyo del Ministerio Público debido a que no hay recursos para cumplir con el pago de sus sueldos.

“A más de 4700 trabajadores de función fiscal y administrativos no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo”, sostuvo.

Chávez Cotrina advirtió además que la crisis también alcanza a “los fiscales de todas las jerarquías”, quienes podrían quedarse sin remuneraciones a partir de abril. Esto -señaló- sin contar los otros gastos corrientes de la institución, como los viáticos o pasajes de los fiscales, pago a médicos legistas, pagos a criminalística, arriendos y hasta los tóner necesarios para las impresiones.

“El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión”, lamentó Chávez Cotrina.