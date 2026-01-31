El presidente José Jerí respondió ayer un pliego de treinta preguntas ante la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General del Estado (PGE). La diligencia, realizada en Palacio de Gobierno, se enmarca en el Caso “Chifagate”.

El mandatario es investigado por presunto patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Los detalles

Jerí Oré es protagonista de pesquisas debido a sus encuentros furtivos, en chifas o instalaciones comerciales, con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, hechos públicos por reportes periodísticos.

La toma de su declaración estuvo a cargo del fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, quien fue recibido en Palacio al promediar las 8:40 a.m. El funcionario llegó acompañado de los fiscales Ronald Flores y Peter Miranda.

La jornada culminó al mediodía. A su salida de Palacio, Gálvez Villegas brindó declaraciones a la prensa.

“(El presidente) ha respondido todas las preguntas que se les ha hecho, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones. Va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos”, indicó.

Consultado por las limitaciones para investigar a un presidente, dispuestas por el Tribunal Constitucional en agosto del 2025, detalló que, “ lo que está prohibido es realizar medidas coercitivas”.

Por ello, no habría inconveniente en levantar el secreto de las comunicaciones de Jerí, quien además prestó permiso para ello.

“Se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias, obviamente sin desbordar las reglas establecidas por el TC. Si hay que volver a tomar una ampliación de su declaración, lo haremos en su momento”, acotó.

Finalmente, señaló que una “fiscalía provincial está investigando a los demás ciudadanos” implicados en este caso.