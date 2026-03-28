El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, asumió oficialmente el cargo para el periodo 2026-2029 y anunció que buscará recuperar la legitimidad del Ministerio Público. Durante su discurso, reconoció el deterioro de la imagen institucional y afirmó que incluso ha sido insultado en la vía pública, lo que atribuyó a la pérdida de confianza ciudadana.

En la ceremonia de juramentación, Gálvez sostuvo que anteriormente el fiscal era una figura respetada, pero que actualmente existe desconfianza hacia la institución. En ese sentido, señaló que uno de sus principales objetivos será restablecer el respeto y la credibilidad del Ministerio Público.

Dijo que “antes, el fiscal era una persona respetable”, pero que ahora “salgo a la calle y me insultan, ¿Qué hice para merecer esto”.

Su gestión, iniciada de forma interina en 2025, ha estado marcada por decisiones polémicas, como la destitución del fiscal que lo investigaba por el caso ‘Cuellos blancos’ y la desactivación de equipos especiales anticorrupción, incluyendo los vinculados a los casos Odebrecht y Lava Jato. También dispuso el cierre del equipo que investigaba las muertes ocurridas durante las protestas entre 2022 y 2023.

Durante su intervención, Gálvez criticó el accionar de algunos fiscales en años recientes, a quienes acusó de haber “perseguido” a determinados actores políticos, lo que -según indicó- generó confrontación.

Además, cuestionó los resultados de investigaciones emblemáticas como el caso Odebrecht, señalando limitaciones en la recuperación de activos.

El actual titular del Ministerio Público asumió el cargo tras la suspensión de Delia Espinoza por decisión de la Junta Nacional de Justicia. Previamente, había sido restituido como fiscal supremo por el Tribunal Constitucional del Perú, luego de haber sido destituido en 2021 por presuntos vínculos con la red de corrupción conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’.