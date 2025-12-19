Este viernes, diversas autoridades del sistema de justicia y del Poder Ejecutivo ofrecieron un pronunciamiento conjunto desde Lima norte para condenar el atentado contra la fiscal Miriam Parra Sudario, especializada en violencia contra la mujer. El acto público contó con la presencia del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas, Azucena Solari, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola y el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima norte, Miguel Ángel Gonzales Barbadillo

Durante la conferencia, las autoridades expresaron su respaldo institucional a la fiscal afectada y confirmaron que se vienen adoptando medidas para reforzar su seguridad, luego de un intento de sicariato que fue frustrado gracias al resguardo policial con el que ya contaba la magistrada.

La fiscal Miriam Parra Sudario estuvo presente en la mesa principal durante el pronunciamiento de autoridades tras sufrir amenazas extorsivas.

Policía duplicará seguridad y activará inteligencia especializada

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que se duplicará el número de agentes asignados a la protección de la fiscal, como parte de un plan inmediato para garantizar su integridad.

Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, anunció el refuerzo del resguardo policial para la fiscal de Lima norte tras el atentado.

“Además de doblarle la seguridad de manera personal un equipo de inteligencia y otras medidas también estarán secundando a su entorno en su que hacer laboral y familiar y los responsables van a caer”, sostuvo el general de la PNP.

Ministro del Interior asegura que ataques no quedarán impunes

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que la fiscal ha sido víctima de amenazas reiteradas en los últimos meses y aseguró que se evaluará el fortalecimiento de las medidas de protección para que pueda continuar ejerciendo sus funciones con tranquilidad.

“Vamos a ver cómo reforzar la seguridad a la doctora Parra, para que tenga esa tranquilidad y siga ejerciendo sus funciones de acuerdo a ley”, afirmó en la conferencia.

Asimismo, destacó el respaldo del Ejecutivo y de la Policía Nacional frente a este tipo de ataques contra operadores de justicia.

“Desde el gobierno usted no está sola”, manifestó, al tiempo de recalcar que no se permitirá que la criminalidad intimide a quienes cumplen funciones públicas.

Por su parte, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, reafirmó que el Ministerio Público respalda de manera unánime a todos sus integrantes y precisó que actualmente más de 68 fiscales en todo el país cuentan con protección policial debido a amenazas vinculadas a su labor.

Asimismo, precisó que los casos de violencia contra operadores de justicia serán enfrentados con determinación, en coordinación con las instituciones del Estado encargadas de la seguridad ciudadana.

Fiscal Parra continua en funciones pese a amenazas

Desde la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas se recordó que la fiscal de Lima norte ha tenido a su cargo investigaciones de alta complejidad, como feminicidios y delitos sexuales, lo que incrementa su nivel de exposición al riesgo.

No obstante, se informó que la magistrada continúa desempeñando sus funciones con normalidad, contando con el respaldo de sus superiores y del conjunto del Ministerio Público.

Finalmente, las autoridades confirmaron que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la comisaría de Independencia y que se trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional para esclarecer los hechos.

El presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima norte reiteró el compromiso institucional de actuar con firmeza frente al crimen y subrayó que la respuesta del Estado será articulada, tanto en el ámbito investigativo como en la prevención de nuevos atentados.