El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, rechazó las afirmaciones del expresidente Martín Vizcarra, quien sostuvo que su condena a 14 años de prisión efectiva en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua era producto de una supuesta “venganza”.

En declaraciones a Canal N, Juárez señaló que no existe tal represalia, pues el caso no se originó por denuncias de empresarios vinculados al denominado Club de la Construcción.

Delación de Renato Ribeiro dio inicio al caso

El fiscal explicó que la investigación contra Vizcarra se abrió a partir de la delación de Renato Ribeiro Bartoletti, exejecutivo de Odebrecht, quien informó a las autoridades sobre un esquema de reparto de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Es falso que sea una venganza de los constructores. El caso nace de la delación del señor Renato Ribeiro Bartoletti, exejecutivo de Odebrecht”, afirmó Juárez Atoche.

Según el fiscal, Ribeiro reveló la existencia de un grupo de empresarios que se repartían obras a cambio de dinero, lo que permitió que la Fiscalía iniciara las indagaciones.

Chats mostraron preocupación de Vizcarra

Juárez Atoche agregó que, lejos de denunciar irregularidades, Vizcarra mostró preocupación por la situación de las empresas involucradas.

“El señor Martín Vizcarra estaba asustado, y ahí están los WhatsApps que le hace llegar a Hernández Calderón para averiguar si los exejecutivos de Obrainsa e ICCGSA se habían acogido a colaboración eficaz”, señaló.

Vizcarra insistió en versión de “pacto mafioso”

Horas antes, tras conocerse su sentencia, Vizcarra publicó un mensaje en redes sociales asegurando que fue condenado por “enfrentar al pacto mafioso”. El exmandatario ha sostenido públicamente que él denunció al llamado Club de la Construcción, presunto cártel de empresas que habría operado para ganar licitaciones mediante sobornos.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que las pruebas y declaraciones en el proceso demostraron que Vizcarra solicitó y recibió pagos ilícitos cuando fue gobernador regional de Moquegua.