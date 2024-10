El fiscal José Domingo Pérez declaró a la prensa luego de término del juicio contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur, donde aseguró que sufrió una serie de altercados verbales por parte del expresidente durante la sesión.

“Lo que ustedes señalan es un agravio sufrido por parte del condenado al momento que se estaba dando el fallo por parte de los jueces. Ellos fue observado y registrado en la Cámara de Justicia TV. Es irreproducible y lo harán los encargados de la audiencia. Pero fuera de eso, esta sentencia es histórica. No debe haber impunidad en nuestro país”, manifestó el fiscal.

En el fin de la lectura del fallo contra el exmandatario, que lo condena a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos, Domingo Pérez dijo que Toledo Manrique utilizó palabras soeces contra el magistrado.

“Señora, presidenta. Simplemente, dejar constancia; el registro de la cámara seguramente va a poder graficar que el condenado dirigió un agravio hacia mi persona indicando lo siguiente: ‘Conch… Disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero es lo que ha sucedido’”, expresó al Tribunal.

Tras ello, la jueza del Segundo Juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada indicó que recogió la constancia, pues el juicio está grabado. “Se va a verificar si eso ha pasado”, acotó.

Por su lado, Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, exigió ver las cámaras. “Quiero ver si el fiscal ha hecho gesto, si se ha burlado, si se ha reído. Qué extraño que él haya buscado la mirada de mi patrocinado. Qué extraño. Se supone que nosotros lo miramos a ustedes. Yo no he mirado, ni al procurador, ni al fiscal. He venido a escucharlo a ustedes. Vamos a ver las cámaras”, sostuvo.

