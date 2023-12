La suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, apuntaló ayer su defensa -en la Comisión de Justicia- en una hipótesis ya reiterada: un complot político destinado a tomar el control del Ministerio Público.

La semana anterior se presentó en la Comisión de Fiscalización. Ayer, en la Comisión de Justicia, insistió en una línea de defensa similar.

“No he liderado ni lidero una supuesta organización criminal y tampoco he influido en ninguno de los congresistas”, dijo con énfasis..

“He combatido la corrupción en todas sus manifestaciones y ahora soy víctima de la venganza política”, dijo.

CONFIANZA.

“Tengo la confianza en que aquí prevalezca la razón y la luz que ilumine este oscuro presente”, redondeó.

Señaló que hace un año, luego de la denuncia constitucional que presentó contra Pedro Castillo, este dió un golpe que “tenía como objetivo mi detención”.

Esta vez, prosigue, se ha configurado un complot político destinado a recuperar el control de la Fiscalía tras las denuncias contra altas autoridades del Gobierno por las muertes en las protestas.

La mayor carga confrontacional vino de legisladores de izquierda como Kelly Portalatino (Perú Libre), Ruth Luque (Cambio Democrático),

Pasión Dávila Atanasio (Bloque Magisterial), y Víctor Cutipa Ccama (Perú Libre).

También del congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular).

Janet Rivas Chacara (Perú Libre) ejerció su derecho de opinión para rebatir algunos argumentos de Benavides.

Víctor Cutipa (Perú Libre) le exigió a la fiscal ser más precisa en lo del complot político: “Nuestra invitada se resiste a dar nombres. Esta dando vueltas y vueltas con el mismo discurso. Que diga nombres que están en un complot contra ella”.

COMISIÓN INVESTIGADORA.

Legisladores de Fuerza Popular cuestionaron la conducción de la presidenta de la Comisión advirtiendo que la fiscal Benavides era “una invitada” [no una investigada] y que la comisión de Justicia no era una comisión investigadora.

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) tomó la defensa de Patricia Benavidades con dotes de abogado litigante. Sintetizó de manera más clara y organizada los argumentos legales de Benavides.

Martha Moyano (Fuerza Popular) dijo: “La comisión la ha invitado por el caso Valkiria V. Ella no puede dar explicaciones porque no participó en eso. No somos una comision investigadora”, le aclaró a la presidenta de la comisión.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) admitió que Banavides no es investigada en la Fiscalía por el caso Valkiria V pero, remarcó en su defensa, que “todos los efectos han caido sobre ella”.

Finalmente, Benavides prefirió evitar una rueda de prensa.