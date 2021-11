La fiscal Rocío Sánchez, exintegrante del equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, presentó un pedido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que investigue presuntas irregularidades cometidas por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y para que no sea ratificada en su cargo.

“Son seis hechos que se han puesto de conocimiento a la Junta Nacional de Justicia y en este momento también estoy presentando los mismos argumentos ante la Comisión de Evaluación y Ratificación toda vez que la fiscal de la Nación está sujeta a un proceso de ratificación donde considero que no debería renovársele la confianza”, manifestó en declaraciones a RPP.

“Mientras me desempeñaba en la investigación reservada que podía implicar cuestionamientos a su nombramiento, desplegó actos arbitrarios con la finalidad de desacreditarme y poder retirarme del cargo para que esa investigación no prospere”, añadió la fiscal.

Entre los argumentos que presentó, dijo que la titular del Ministerio Público desplegó “actos que han perjudicado la investigación” del caso Los Cuellos Blancos del Puerto antes de que fuera retirada el puesto tras conocerse que, junto a la fiscal Sandra Castro, se reunió con el expresidente Martín Vizcarra para solicitar apoyo en sus investigaciones.

“Cuando crea el equipo especial y se convoca a una serie de fiscales de distintas instancias, se crea sin cabeza, no se designa coordinador, no se designa al fiscal Pablo Sánchez”, manifestó como una de las faltas cometidas por Ávalos.

A esto, Rocío Sánchez agregó un pedido que hizo para que la Policía Nacional ya no remita los registros de las comunicaciones vinculadas a Los Cuellos Blancos del Puerto a su despacho, sino al despacho de la coordinadora del equipo especial.

“Eso es un acto de interferencia con la finalidad de conocerse los resultados del registro de las comunicaciones”, aseguró tras indicar que esta solicitud de la Fiscalía de la Nación no prosperó.

En la queja remitida a la JNJ también se le atribuye el no haber tomado acciones para corregir una supuesta labor incorrecta por parte del fiscal Jesús Fernández Alarcón al no investigar a María Zavala Valladares, ahora integrante de la JNJ.

“Los favores entre las comadres no tiene interés de investigarse. la fiscal de la Nación designó a la hija de Zavala Valladares cuando formaba parte de la lista de postulante para el examen de conocimiento en la JNJ que fue el 3 de noviembre del 2019 y por resolución de la fiscalía de la Nación días antes, el 21 de octubre 2019, se designa a la hija de su comadre. Esa designación es por lo menos irregular”, aseguró.

“Ambas (Zoraida Ávalos y María Zavala) han reconocido públicamente tener una familiaridad. No podría precisar (si son comadres) pero ya lo han reconocido públicamente. (Es un vínculo) espiritual, es lo que se conoce, pero no he podido profundizar en eso. Por eso he presentado la documentación a la JNJ para que investiguen”, precisó.

