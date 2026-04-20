La Fiscalía Anticorrupción de Lima estará a cargo de investigar todas las denuncias presentadas —y las que puedan surgir posteriormente— sobre las presuntas irregularidades en las elecciones generales realizadas el 12 y 13 de abril.

De acuerdo con fuentes de RPP, indicaron que el Ministerio Público dispuso que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asuma la investigación de todas las denuncias presentadas en el distrito fiscal de Lima Centro por hechos vinculados a este caso.

Este mismo despacho fiscal, encabezado por Raúl Martínez, ya viene llevando a cabo una investigación por el presunto delito de colusión en torno a la contratación de la empresa Gálaga por parte de la ONPE.

Dichas denuncias abarcan tanto la presentada por presunta omisión de funciones —que hasta ahora estaba en manos de una Fiscalía Penal de Lima Centro—, como la investigación por colusión que ya llevaba adelante esta Fiscalía Anticorrupción, además de hechos como la pérdida de material electoral reportada la semana pasada.

Esta misma Fiscalía Anticorrupción es la que ya había citado como testigo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el pasado viernes; sin embargo, la diligencia no se concretó por un pedido de reprogramación presentado por el funcionario.

Corvetto presentó este domingo ante la Fiscalía un documento en el que comunica su decisión de entregar su pasaporte y autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las Elecciones Generales 2026.