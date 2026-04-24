El fiscal anticorrupción Raúl Martínez concluyó este viernes la diligencia de allanamiento e incautación de documentos en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, luego de más de cinco horas de operativo. La intervención, que se inició a las 5:40 de la mañana, fue ejecutada en coordinación con los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

Según el reporte de Canal N, al retirarse del inmueble, el fiscal Martínez se rehusó a brindar declaraciones a la prensa. Un detalle importante en esta intervención, es que tras el operativo no se observó la salida de cajas con material incautado. El personal policial de la Región Lima, equipado con cascos y escudos antimanifestaciones, permaneció resguardando los exteriores del edificio durante toda la diligencia.

Más temprano, la Dirección contra la Corrupción confirmó mediante fotografías publicadas en sus redes oficiales, que Corvetto se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento. El exfuncionario fue visto en pijama y visiblemente sorprendido por la llegada de las autoridades.

El abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, también llegó al inmueble aproximadamente a las 6:10 de la mañana para participar en la diligencia conforme al procedimiento legal.

Fiscal Raúl Martínez se retiró sin ofrecer detalles a la prensa. Fotos: Cesar Campos / @photo.gec.

¿Por qué es investigado Piero Corvetto?

El Ministerio Público investiga a Corvetto y otros exfuncionarios de la ONPE por presunta colusión agravada en el marco de las irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril en Lima Metropolitana. La tesis fiscal sostiene que habría existido un acuerdo para direccionar la contratación del traslado de material electoral a favor de la empresa Galaga, lo que habría desencadenado los problemas logísticos que obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.

El miércoles 22 de abril, la Fiscalía solicitó tanto el allanamiento como la detención preliminar de Corvetto y otros investigados. Sin embargo, la defensa legal del extitular de la ONPE, reveló en RPP que el juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, Manuel Chuyo Zavaleta, rechazó la detención al considerar que la Policía y la Fiscalía no presentaron indicios suficientes de peligro procesal. El magistrado determinó que los allanamientos eran suficientes para la búsqueda de los medios de prueba requeridos.

El allanamiento en el domicilio de Corvetto fue parte de un operativo mayor que incluyó la intervención simultánea de 12 inmuebles en distintos puntos de Lima. Entre los otros inmuebles allanados se encuentran las viviendas de José Samamé, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, y Juan Phang Sánchez, quien se desempeñó como subgerente de Producción Electoral.