El Ministerio Público informó que viene realizando las coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el “normal desarrollo de la jornada”, ante los reportes de demoras en la llegada del material electoral a diversos centros de votación en Lima.

Desde tempranas horas, diversos ciudadanos expresaron su malestar por la falta de material electoral que impidió la instalación de las mesas de sufragio.

🚨 #LoÚltimo | Ante la demora en la llegada del material electoral a diversos centros de votación de distritos de Lima, hecho público por @ONPE_oficial, el Ministerio Público realiza las coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el normal desarrollo de… pic.twitter.com/gJx3AvqtMh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 12, 2026

ONPE reconoce retrasos en distribución de material electoral en más de 75 locales de Lima sur

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó un retraso en la entrega de material electoral en diversos locales de votación de Lima Sur, principalmente en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Según la entidad, el arribo de los paquetes estaba previsto alrededor de las 8:00 a. m., afectando a 75 locales, equivalente al 0.72 % del total nacional.

La demora fue atribuida al incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte del material. Ante ello, la ONPE activó un plan de contingencia para agilizar la distribución y garantizar el inicio del proceso electoral en el menor tiempo posible.

El organismo electoral precisó en un comunicado que, fuera de esta incidencia, la jornada se desarrolla con normalidad en el resto del país. Para estos comicios, el despliegue logístico en Lima Metropolitana y Callao incluyó 434 vehículos, cifra superior a la utilizada en 2021, debido al incremento de mesas de sufragio.

En los locales afectados, principalmente instituciones educativas de Lima Sur, se instó a los miembros de mesa a permanecer en sus puestos mientras se concreta la llegada del material. La ONPE coordina el envío de unidades de contingencia para restablecer el servicio y permitir el desarrollo regular de la votación.