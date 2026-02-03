La Fiscalía del Callao desmintió haber solicitado la detención domiciliaria de Ciro Castillo Rojo, tras la difusión de un comunicado que atribuía a la institución un presunto pedido de modificación de medidas restrictivas ante el Poder Judicial.

Mediante un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público aclaró que el documento difundido en las últimas horas es falso y no pertenece a ninguna fiscalía especializada del Distrito Fiscal del Callao.

El Ministerio Público informó que circula un comunicado falso que hace un uso indebido del logo y los colores institucionales, en el que se afirma que la Fiscalía habría solicitado la detención domiciliaria de Castillo Rojo.

En su comunicado oficial, el Ministerio Público afirmó que esa información “es absolutamente falsa y no corresponde a la realidad”, rechazando de manera categórica el contenido atribuido fraudulentamente a la institución.

La Fiscalía precisó que el documento no fue emitido ni por la Fiscalía Superior Especializada ni por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

El comunicado oficial precisa que ninguna de las fiscalías señaladas ha emitido pronunciamiento institucional respecto a una supuesta modificación de las medidas coercitivas contra Ciro Castillo Rojo.

Además, se indicó que las fiscalías competentes siguen ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución y la ley, dentro del marco de sus competencias.

El Ministerio Público enfatizó que el contenido difundido es inválido y no oficial, ya que no proviene de ninguna instancia fiscal autorizada.