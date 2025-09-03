La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remitió ayer a la Mesa Directiva del Congreso de la República una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia Juan José Santiváñez.

La imputación contra Santiváñez es por la presunta autoría del delito de negociación incompatible cuando ejercía como titular de la cartera del Interior.

La denuncia de la Fiscalía de la Nación ocurre tras declaraciones del ministro de Justicia, emitidas el lunes, en las que calificó al Ministerio Público de “organización criminal”.

El documento enviado a la presidencia del Congreso menciona la contratación presuntamente irregular del policía en retiro Luis Pineda Rodríguez, como analista de redes sociales del Ministerio del Interior.

Según la denuncia, dicho expolicía habría realizado labores ajenas a las que le correspondían, como por ejemplo, difundir “mensajes políticos en favor del ministro Santiváñez”.

Según la denuncia constitucional, Luis Pineda Rodríguez y Juan José Santiváñez se conocieron entre el 2020 o 2021 “por un servicio de publicidad” particular.

Más tarde, Pineda, en calidad de gerente general de la empresa Águila Seis EIRL, se habría reunido con Santiváñez en su despacho ministerial hasta en 4 ocasiones, antes de su primera contratación en el Mininter.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Afirma la Fiscalía que después de entrar a prestar servicios, Pineda sostuvo otras 3 reuniones con Santiváñez Antúnez, en calidad de locador y como persona natural.

Además, el 19 de julio de aquel año, se habría reunido, por espacio de dos horas, con Adriana Rodríguez Jadrosich, directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen Institucional de dicho ministerio.

También habría obtenido dos órdenes de servicio por un total de S/20 mil.

En resumen, el supuesto favorecido por Santiváñez habría realizado “actividades no contempladas en sus términos de referencia”.