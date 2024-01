El Ministerio Público encontró en la casa de Aníbal Torres, durante un allanamiento en marzo del 2023, anotaciones respecto a la “restructuración de la fiscalía suprema” y “cierre del Congreso”.

Según informó el Diario El Comercio, los “manuscritos estaban en lapicero tinta azul y lápiz”. Además, se hacía referencia a la propuesta de la administración de Castillo de ir “hacia una N.C. (Nueva Constitución)”.

Se trata del informe pericial N.º 326-2023, al que accedió El Comercio, y donde se precisa que las escrituras datan antes del 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado.

Estos eran dos: “restructuración de la fiscalía suprema” y “cierre del Congreso”.

En tal sentido, la Fiscalía sospecha que Anibal Torres participó en el golpe de Estado. “En los apuntes de Torres, además, figuraban los nombres de movimientos ciudadanos, como C2R, No a Keiko, entre otros”, precisó EC.

Niega estar involucrado

Duberlí Rodríguez Tineo, el abogado del ex primer ministro Aníbal Torres, desmintió cualquier implicación de su cliente en la redacción del mensaje a la nación.

En un diálogo con RPP, la defensa del ex primer ministro negó que su representado haya tenido alguna participación en la elaboración de dicho discurso. Afirmaron que en el despacho presidencial no había ninguna computadora y puntualizó que su patrocinado no ingresó a la oficina de la primera dama para redactar el texto.

“El señor Aníbal Torres nos ha indicado que el día 6 de diciembre del 2022, en que se habrían estado ya elaborando las partes de un mensaje presidencial, él fue llamado por el señor Castillo Terrones, a través de un asesor presidencial”, expresó.

“Pero que en el despacho presidencial nunca ha habido una computadora donde se podría haber elaborado ese mensaje, y que tampoco es verdad que haya ingresado a la oficina de la primera dama porque no conoce esa oficina”, acotó.

Además, relató que el 7 de diciembre, Torres Vásquez llegó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros después de la hora en que, según acusación fiscal a la que tuvo acceso el diario El Comercio, se realizó la última edición del texto.

“En relación al día 7 de diciembre del 2022, él ha llegado a la PCM a eso de las 7:57am., y por tanto no podría haber estado a las 6:42 am. en que, según la versión periodística, se habría hecho modificaciones al mensaje que luego fue leído por el señor Castillo”, explicó.

“Vale decir, no hay por el momento ninguna evidencia de que el señor Aníbal Torres Vásquez haya tenido participación en la elaboración del mensaje leído por el señor Castillo Terrones”, agregó.