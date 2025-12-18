La Fiscalía de la Nación aceptó la denuncia contra Cinthya Pajuelo Chávez e inició una investigación preliminar de 50 días por un presunto fraude en las elecciones internas del partido Acción Popular. La presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) habría entregado documentación falsa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la inscripción de delegados.

Los ciudadanos Daniel Alberto Romero Ramírez, Marlene Sofía Cuentas Carrera y Erick Manuel Loayza Alvarado presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, acusando a Pajuelo de los delitos contra la fe pública en las modalidades de falsificación de documentos y falsedad ideológica.

¿Qué acciones habría cometido Pajuelo?

Según la denuncia fiscal, a la que accedió Exitosa, Cinthya Pajuelo, en su calidad de presidenta del CNE de Acción Popular, no inscribió ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a los candidatos ganadores que fueron proclamados legítimamente por el Comité Nacional Electoral del partido.

La denunciada habría excluido del padrón de ganadores a los delegados electos que fueron proclamados mediante las Resoluciones N° 069-2025/CNE-AP y N° 070-2025/CNE-AP del 3 de diciembre de 2025. Por el contrario, según los denunciantes, incluyó a ciudadanos no elegidos como presuntos ganadores del proceso electoral primario.

“Iniciar las diligencias preliminares en sede fiscal, por el plazo de 50 días contra Cinthya Pajuelo Chávez y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública - Falsedad de documentos y Falsedad Ideológica, en agravio del JNE”, indica la resolución fiscal.

Este padrón alterado fue inscrito y publicado por la ONPE el 4 de diciembre de 2025, lo que habría permitido que el 7 de diciembre se llevaran a cabo elecciones primarias con delegados presuntamente ilegítimos, quienes votaron por los candidatos a diputados, senadores y presidente del partido.

Padrón electoral habría sido falsificado

La documentación presentada ante la Fiscalía señala que el padrón de ganadores para delegados de Acción Popular habría sido falseado mediante la simulación o alteración de información, creándose una presunta realidad distinta sobre hechos que el documento debería reflejar verazmente.

La acusación radica en que este documento fue presentado formalmente ante la ONPE, organismo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales. La presunta falsificación habría permitido que personas no elegidas participaran en decisiones trascendentales para el futuro político del partido.

Además de los delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica, los denunciantes también imputan a Pajuelo Chávez la comisión de otros delitos como usurpación de función pública, suplantación de votante, atentado contra el derecho al sufragio y omisión de funciones, aspectos que serán fundamentados durante la investigación.