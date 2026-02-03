La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro dispuso iniciar diligencias preliminares para determinar responsabilidades por presuntos delitos contra la administración pública, en un caso que involucra a cinco jóvenes que obtuvieron contratos con el Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí.

La investigación se encuentra a cargo del despacho de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, y las diligencias se vienen desarrollando de manera conjunta en sede policial, con la participación de personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

Las acciones fiscales se activaron tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder, que reveló registros de visitas al Despacho Presidencial posteriormente vinculadas a órdenes de servicio y designaciones en diversas entidades del Estado.

De acuerdo con el informe, dichos encuentros quedaron registrados en el portal de Transparencia y se realizaron antes de que se emitieran los contratos correspondientes.

#LoÚltimo Fiscalía inició investigación preliminar por presuntos delitos contra la administración pública en contratos otorgados a cinco personas tras reuniones privadas con el presidente José Jerí



— Canal N (@canalN_) February 3, 2026

El presidente de la República, José Jerí, se encuentra bajo cuestionamientos. El programa dominical Cuarto Poder accedió a los registros oficiales de Palacio de Gobierno, donde se consigna que al menos cinco jóvenes lo visitaron y, posteriormente, obtuvieron contratos con el Estado.

Algunas de las visitas se realizaron en horas de la noche y otras en días no hábiles. Luego de varios días, algunas de estas personas, cuyas edades oscilan entre los 28 y 39 años, figuran en la planilla del Estado sin haber pasado por el área de Recursos Humanos. Asimismo, accedieron a órdenes de servicio o contratos como locadoras.

De acuerdo con el reportaje, uno de los casos corresponde a Guadalupe Vela, quien asistió a la juramentación de José Jerí como presidente. Según Cuarto Poder, tras reunirse con el mandatario, obtuvo contratos en EsSalud, luego en el Ministerio del Ambiente y posteriormente en el Congreso.

Entre las jóvenes que lograron designaciones o ascensos en sus cargos figuran Cristina Beraun, Violeta Beas y Fiorella Melgarejo.

Cuarto Poder reveló contrataciones de cinco jóvenes tras visitar el despacho del presidente José Jerí.

Consultada por Cuarto Poder, Guadalupe Vela evitó declarar ante las cámaras; sin embargo, admitió mantener una amistad con el jefe de Estado y señaló que los encuentros se realizaron por motivos personales. En tanto, las otras jóvenes involucradas no brindaron declaraciones.

La Presidencia de la República envió un comunicado a dicho dominical en el que señaló lo siguiente: “Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

Respecto a Guadalupe Vela y Violeta Beas Otero, el comunicado indica que ambas “fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallado lo exigido por ley”.

Presidencia defiende contratación de jóvenes que visitaron Palacio y rechaza “mal uso de información”

La Presidencia de la República emitió este martes un comunicado oficial intentando contrarrestar las revelaciones del programa “Cuarto Poder” sobre cinco jóvenes profesionales que obtuvieron contratos con el Estado inmediatamente después de visitar el Despacho Presidencial, algunas permaneciendo hasta la medianoche.

El pronunciamiento, firmado por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, representa la primera defensa pública del gobierno ante un escándalo que suma nuevas sombras sobre la gestión de José Jerí.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/CdcOuZ6hI9 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 3, 2026

Acusación de “trato denigrante”

El Ejecutivo argumentó que el asunto estaría direccionado hacia una supuesta campaña de difamación por razones de género y edad.

“Respetamos la libertad de expresión; sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se habla de mujeres, jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una”, señala el texto oficial.

Sin embargo, el comunicado omite mencionar que los cuestionamientos no se basan en el género o edad de las contratadas, sino en el patrón sistemático documentado, que se fundamentan en las visitas al presidente seguidas de contratos millonarios en cuestión de días. Cabe señalar que el dominical también constató si se cumplía la misma secuencia en el caso de las visitas masculinas, sin embargo los visitantes varones del presidente no registraron contratos posteriores a su acercamiento a Palacio.

Defensa sin mayor detalles

El Despacho Presidencial afirmó que Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas “siguiéndose el procedimiento legal correspondiente”, tratándose de “mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

Sin embargo, el mandatario aún no brinda mayores detalles sobre la experiencia concreta de las jóvenes, ni bajo que procedimiento fueron seleccionadas sobre otros candidatos, tampoco explica las coincidencias temporales que generaron suspicacias.

El descargo oficial intenta justificar las extensas permanencias registradas en el portal de transparencia con un argumento que genera más dudas que certezas.

“De igual forma, se pretende informar, de manera tendenciosa, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno”, se indica en el documento.

Antes del pronunciamiento, analistas políticos ya habían cuestionado duramente estas prácticas. Iván García afirmó categóricamente que el Despacho Presidencial no es una “agencia de empleo” de personas que por tener una relación con Jerí terminan consiguiendo contratos estatales.

“El Despacho Presidencial es el espacio de mayor cargo público y político del país. Y no está, sin lugar a dudas, para hacer de agencia de empleos”, cuestionó el analista en declaraciones pasadas.