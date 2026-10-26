La Fiscalía investiga a Maritza Manturano Castro, actual jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa (MINDEF), por su presunta participación en una organización criminal dedicada a realizar contrataciones irregulares de locadores de servicios cuando se desempeñó como gerente general de la Empresa Municipal Inmobiliaria de la Municipalidad de Lima (Emilima S.A.).

Según reveló Cuarto Poder, la investigación preparatoria por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal apunta a una supuesta red denominada “Los servicios fantasma de Emilima”, que habría operado mediante la contratación de proveedores que, según la tesis fiscal, no realizaron los servicios por los cuales cobraron al Estado.

De acuerdo con la carpeta fiscal, Manturano habría liderado la organización criminal con sus coinvestigados, funcionarios en línea. Ello con la finalidad de agenciar fondos ilícitos, marco en el cual se evidenciaron indicios de contrataciones fraudulentas.

CASO

El caso se sustenta en declaraciones de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, quienes entregaron chats, audios y otros elementos que formarían parte de las evidencias recopiladas por el Ministerio Público. A pesar de la investigación fiscal que cursa desde el 2023, Maritza fue designada en dicho cargo clave del MINDEF.

La historia fiscal inicia cuando Maritza Manturano fue designada en 2019 como gerente general de EMILIMA S.A., una entidad en la que se habría contratado a 22 locadores fantasmas. Sumado a ello, la fiscalía señala que Manturano habría participado en el consentimiento y supervisión de este proceso.

Una de ellas corresponde a Cinthya Cavero, quien logró el cargo gracias a una conexión de Yazmín Sevilla, persona cercana a Manturano. Entre los audios figura una conversación donde se discute cómo explicar el origen de la contratación y evitar referencias que pudieran vincular el caso con la entonces gerente general.

Cinthya : “Me van a preguntar cómo te enteraste tú de ese trabajo. Yo lo único, a mí lo único que se me ha ocurrido es decir: ‘Me enteré por un grupo de amigas de WhatsApp de la universidad y quién es la amiga que te lo dijo, Yazmín, decir”.

: “Me van a preguntar cómo te enteraste tú de ese trabajo. Yo lo único, a mí lo único que se me ha ocurrido es decir: ‘Me enteré por un grupo de amigas de WhatsApp de la universidad y quién es la amiga que te lo dijo, Yazmín, decir”. Yazmín : “Ya, pero si a mí me nombras, vas a jalar, este va a jalar que soy amiga de qué, que somos, que soy amiga de Maritza”.

: “Ya, pero si a mí me nombras, vas a jalar, este va a jalar que soy amiga de qué, que somos, que soy amiga de Maritza”. Cinthya : Pero por eso te dije si le eliminas de WhatsApp, de tu Facebook, de tu Instagram.

: Pero por eso te dije si le eliminas de WhatsApp, de tu Facebook, de tu Instagram. Yazmín: No, porque ambas tenemos fotos, tenemos cosas.

La Fiscalía también investiga las contrataciones de Fernando Rojas, Eduardo Parion y Andréss Diez, quienes figuraban como locadores en la Gerencia de Operaciones de Emilima S.A. En otro audio, registrado el 5 de noviembre de 2023, la asesora instruyó las respuestas que debían dar en sus declaraciones para evadir las responsabilidades penales.

Asimismo, la investigación incluye a Pedro Gamio, cónyuge de Maritza Manturano, quien también habría intervenido para la contratación de los locadores.

CERCANÍA A MINISTRO DE DEFENSA

Cabe mencionar que Manturano es afiliada a Libertad Popular, partido liderado por Rafael Belaunde Llosa. Además, Manturano figuró como apoderada de 4 empresas del ministro de Defensa, pues tuvo poderes en Belaunde Llosa S.A.C., Corporación Belaunde S.A.C., Inmobiliaria El Sol Tumbes II SAC e Inmobiliaria Ferymar S.A.C.

Por su parte, Roberto Robles, abogado, declaró que su imputada guardará silencio durante las citaciones formuladas por los fiscales.