El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales en el jirón Azángaro, en el Cercado de Lima.

La indagación busca determinar si durante su gestión municipal se permitió la demolición de casonas c onsideradas patrimonio histórico sin activar los mecanismos de protección correspondientes.

Según un informe difundido por Exitosa, las demoliciones se realizaron en el marco del denominado Proyecto Qantua, desarrollado por la inmobiliaria Grupo Lar.

Las obras, ubicadas en la cuadra 10 de Azángaro, reemplazaron inmuebles de alto valor patrimonial por un complejo de edificios, alterando el esquema arquitectónico tradicional del Centro de Lima.

De acuerdo con la denuncia fiscal, López Aliaga no habría dispuesto acciones para impedir el desmantelamiento de predios protegidos, lo que habría facilitado la ejecución de obras privadas en suelos catalogados como patrimonio.