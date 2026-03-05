Buscan responsables. El Ministerio Público (MP) inició una investigación preliminar a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), por hasta dos cargos, tras la fuga de gas natural que terminó en deflagración, en el distrito de Megantoni (Cusco).

El caso está a cargo del segundo despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención.

En detalle

La compañía es sindicada de contaminación ambiental, y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Así lo informó ayer la Fiscalía.

Según informó la entidad, el despacho fiscal inició con la “constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúen diligencias urgentes”.

Esto último, junto al personal de la comisaría de Megantoni, “a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales”.

El fiscal provincial Óscar Benavides, del citado despacho fiscal, ya había iniciado las diligencias la madrugada del martes 3. Allí constató las “condiciones de la rotura de un ducto y verificó los posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes”.

Respuestas

Entre tanto, la premier Denisse Miralles reafirmó ayer, durante una conferencia de prensa, que la empresa TGP continúa con las labores de intervención y reparación de la infraestructura afectada.

En el encuentro con los medios de comunicación también estuvieron el presidente de ADEX, César Tello; el gerente de Comités Gremiales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alex Daly; y el presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, también directivo de Cálidda, Martín Mejía.

Los tres citados gremios forman parte del comité de crisis convocado por el gobierno.

Horas más tarde, se emitió otro pronunciamiento, esta vez, por parte de la empresa Pluspetrol. La compañía está a cargo de extraer el gas natural en Camisea (Cusco), cuyo transporte, a través de gasoductos a nivel nacional, recae en la hoy investigada empresa TGP.

De esta última, finalmente, Cálidda recibe el gas natural en la estación City Gate, en Lurín, y la distribuye a usuarios de Lima y Callao vía ductos subtérraneos.

Según Pluspetrol, al suspenderse el suministro de gas natural, a fin de que TGP pueda ejecutar refacciones tras la deflagración, su planta de fraccionamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Pisco se ha visto afectada.

“Se ha generado la interrupción de la llegada de los (…) los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, entre otros productos”, puntualizó.

Agregó que sus plantas en las Malvinas y Pisco “se mantienen listas para reanudar la producción a plena capacidad una vez que TGP haya reiniciado su servicio”.