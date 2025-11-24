La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó una acusación fiscal y solicitó cadena perpetua para Víctor Polay Campos, cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y para otros cinco exintegrantes del grupo terrorista, por los presuntos delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado en el caso Las Gardenias.

La acusación incluye asesinatos cometidos en la región San Martín entre 1989 y 1992, en un periodo violento atribuido al MRTA, incluyendo el ataque perpetrado en mayo de 1989 en el bar “Las Gardenias”, en Tarapoto, donde fueron asesinadas personas de la comunidad LGBTI.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía presenta acusación y solicita cadena perpetua para Víctor Polay, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y otros cinco exmiembros del grupo subversivo, por los delitos de homicidio calificado y terrorismo… pic.twitter.com/fkIrJuxl4Q — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 24, 2025

Fiscalía pide prisión preventiva ante “incremento del peligro procesal”

Además de la acusación, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Polay, quien actualmente cumple condena en la Base Naval del Callao. La audiencia para revisar este pedido se realizará este miércoles 26 de noviembre, a las 9:00 a. m., en una sesión virtual declarada “inaplazable”.

El pedido busca reemplazar la comparecencia simple que actualmente pesa sobre él dentro del proceso del caso Las Gardenias. Según la Fiscalía, existe un “incremento del peligro procesal”, debido a que:

La condena de 35 años impuesta en 2006 vence el 3 de enero de 2026 .

impuesta en 2006 vence el . Polay “no cuenta con arraigo” en el país.

Su entorno cercano se encuentra en el extranjero.

No tiene inmuebles ni bienes registrados a su nombre, pues fueron embargados como parte de la condena previa.

Audiencia definirá si continúa privado de libertad

El juez Fernando Valdez escuchará las intervenciones de:

Representantes del Ministerio Público,

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo ,

, Víctor Polay (vía Base Naval del Callao),

Y su defensa legal.

El magistrado evaluará si corresponde imponer prisión preventiva para garantizar la presencia del acusado durante todas las etapas del proceso penal por el caso Las Gardenias. La decisión se emitiría en los próximos días.

Crímenes del caso Las Gardenias

La acusación fiscal responsabiliza a Polay y a otros miembros del MRTA por:

El ataque al bar Las Gardenias , en Tarapoto, en 1989, donde se asesinó a personas de la comunidad LGBTI.

, en Tarapoto, en 1989, donde se asesinó a personas de la comunidad LGBTI. Otros homicidios cometidos por el MRTA entre 1989 y 1992 en San Martín.

La Fiscalía sostiene que estos hechos constituyeron actos de terrorismo agravado y graves violaciones a los derechos humanos.

