La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó ante el Poder Judicial una solicitud para extender el plazo de investigación preparatoria contra el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, actualmente en condición de no habido. El pedido, realizado el pasado 27 de octubre, busca ampliar por 36 meses adicionales la indagación por presunto financiamiento ilegal a las campañas electorales del partido Perú Libre entre los años 2008 y 2021.​

Caso bajo investigación

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) formuló el requerimiento ante el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien dirige el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. La investigación se sigue contra Cerrón y otros por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.​​

El magistrado programó una audiencia virtual para el próximo 13 de enero de 2026, a las 9:30 de la mañana, con el objetivo de evaluar la petición fiscal junto a las partes procesales involucradas y emitir una resolución definitiva.​​

Cabe señalar, que en la resolución del 8 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el juez Cristóbal Ayala recordó que el artículo 342°, inciso 2, del Código Procesal Penal establece disposiciones específicas para investigaciones complejas. Según la norma, cuando se trata de delitos perpetrados por integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo, el plazo de investigación preparatoria es de 36 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo igual que debe conceder el juez de investigación preparatoria.​​

Situación procesal de Cerrón

El pedido de ampliación del plazo se produce en medio de la situación de no habido del exgobernador regional, quien enfrenta además una orden de prisión preventiva por 24 meses dictada en diciembre de 2023 y confirmada en enero de 2024 por la instancia superior.​

Recientemente, el 4 de diciembre pasado, el juez Cristóbal Ayala declaró infundada la solicitud que presentó Cerrón para variar el mandato de prisión preventiva por una medida de comparecencia con restricciones. La defensa del investigado apeló dicha decisión el 11 de diciembre, recurso que fue concedido el 15 del mismo mes y remitido a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para su evaluación definitivaFis