La Fiscalía pidió 5 años y 4 meses de prisión para Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, vinculados a informes financieros presentados por su partido en 2020 y 2021.

En el documento, al que tuvo acceso RPP, también se precisa el pedido de inhabilitación para ejercer la presidencia de dicha agrupación política.

Sobre ello, Carlos García Asenjo, abogado defensor de Sánchez, señaló que ambos delitos imputados están relacionados con un mismo hecho: la presentación de informes financieros.

El jurista explicó que los hechos correspondientes al 2020 fueron calificados como falsa declaración, mientras que los del 2021 fueron tipificados como falseamiento de información sobre aportaciones, ya que este último delito recién fue incorporado ese año.

“En realidad es la misma conducta. Para el señor Sánchez, están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emita un nuevo auto de enjuiciamiento”, expresó.

El abogado rechazó la acusación y sostuvo que Roberto Sánchez no tiene responsabilidad sobre los informes financieros del partido, ya que estos son elaborados por el tesorero y él solo los presentó ante la ONPE en su condición de presidente de la agrupación.

Además, se conoció que la defensa evaluará solicitar que se declare la prescripción de los hechos imputados.

“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, manifestó.

Según reveló el último fin de semana el dominical Cuarto Poder, la Fiscalía atribuye a Roberto Sánchez el presunto desvío de hasta 280 mil soles de su partido hacia cuentas personales, tanto suyas como de su hermano.

De acuerdo con la defensa del candidato, por este caso también se le investigó por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, dicha imputación fue archivada.

El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia en la que un juez evaluará si Roberto Sánchez afrontará un juicio oral por esta acusación, proceso en el que se determinará su responsabilidad o inocencia.