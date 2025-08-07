El Ministerio Público ha formalizado una acusación contra el congresista José Luna Gálvez y otros 16 coimputados, a quienes se les atribuye presuntamente integrar una organización criminal que habría captado de forma ilegal organismos electorales del Estado. Según la acusación, esta red tuvo como finalidad facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú, hoy conocido como Podemos Perú.

Asimismo, la acusación fiscal indica que la presunta organización criminal habría operado infiltrando entidades como el Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas maniobras habrían permitido a José Luna Gálvez inscribir su partido político de forma irregular, evadiendo los mecanismos de control legal establecidos.

La Fiscalía sostiene que las acciones de esta presunta organización comprometieron la integridad del sistema democrático, al manipular instituciones fundamentales para el desarrollo de los procesos electorales en el país.

Además de José Luna Gálvez, la acusación fiscal también incluye a su hijo, José Luna Morales, así como a varios exfuncionarios relacionados con los procesos de inscripción del partido político. Como parte de la acusación, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que dicte una medida de impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses tanto para Luna Gálvez como para su hijo.

La audiencia para evaluar dicha solicitud ha sido programada por el Poder Judicial para el próximo 22 de julio a las 11:00 a.m. El objetivo de la medida es garantizar la presencia de los acusados a lo largo del proceso penal y prevenir cualquier intento de fuga.