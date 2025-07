La Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo determinó que Osmán Morote, exlíder de Sendero Luminoso, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 32181 para acceder a una excarcelación por razones humanitarias.

El fallo fue presentado ante el Poder Judicial durante una audiencia que evalúa la posible liberación del condenado, sentenciado a cadena perpetua por su participación en el atentado de Tarata (1992).

Morote, conocido como “camarada Remigio”, junto con Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, buscó acogerse a la polémica ley del Congreso que permite la excarcelación o prisión domiciliaria para reclusos mayores de 80 años.

Sin embargo, el Ministerio Público señaló en su informe que el exsenderista no padece una enfermedad terminal o degenerativa en estado avanzado, requisito indispensable para aplicar la medida.

El 15 de abril, el abogado Ángel Bonett presentó un recurso argumentando que Morote sufre de Alzheimer, lo que afectaría sus facultades cognitivas, y pidió que cumpla su condena en arresto domiciliario para recibir tratamiento especializado.

No obstante, la Fiscalía sostuvo que no se acredita que el interno carezca de atención médica en prisión o que su integridad física esté en riesgo.

En diálogo con Perú21, Bonett insistió en que su patrocinado no recibe la atención necesaria: “Presentamos su historia clínica desde 2018, que demuestra deficiencia cognitiva. No lo mandan a un neurólogo, sino al hospital de Puente Piedra, que no es especializado”.

Aseguró que solo con prisión domiciliaria Morote podría acceder a un tratamiento adecuado.

La decisión final recaerá en la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que tiene 15 días para resolver. De rechazarse el pedido, Morote continuará en el penal.